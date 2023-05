Hoitajista laastari lääkäripulaan

Pitäisi päästä lääkäriin, mutta vastassa onkin hoitaja.

Tämä tilanne toistuu yhä useammin Salon terveysasemilla. Asiakkaiden kärsivällisyys on ymmärrettävästi välillä kortilla, kun käynnit eivät hoidukaan toiveiden mukaisesti.

Lääkärille pääsyn takuuajasta on puhuttu paljon, mutta käytännön arki rullaa hyvin kaukana takuiden visioista.

Lääkäripula on ollut Salossa ongelmana jo pitkään. Tällä hetkellä Salon alueen terveysasemilta puuttuu noin kolmannes lääkäreistä.

Virkoja olisi, kunhan vain joku huolisi ne. Ilmiö on valtakunnallinen: Lääkäriliiton viime syksynä tekemän selvityksen mukaan terveyskeskusten lääkäritehtävistä hoidetaan Suomessa vajaat 50 prosenttia vakituisen viranhaltijan työnä.

Lääkäritehtävistä 25 prosenttia hoitavat sijaiset. Lisäksi vajetta paikataan ulkoistuksilla ja ostopalveluilla, joiden osuus terveyskeskusten lääkärityöstä on viime vuosina kasvanut.

Kun kaikki työn tekemisen muodot huomioidaan, valtakunnallisesti kahdeksan prosenttia terveyskeskusten lääkäritehtävistä jää tekemättä.

Koko ajan paheneva julkisen sektorin lääkärivaje on pitkällä tähtäimellä kestämätön tie.

Kun tekijöitä ei ole tarpeeksi, työstä maksettava hinta karkaa käsistä. Kalliiden keikkalääkärien näkökulmasta valikoiva työnteko ja runsaat vaihtoehdot ovat varmasti houkutteleva työnteon muoto, mutta pysyvänä rakenteena tällainen järjestelmä on kallis ja arvaamaton.

Terveysaseman toiminnan kehittäminen ei onnistu, jos seuraavan vuorolistan nimet ovat alati arvoitus.

Pohjoismaisessa vertailussa Suomi on maa, jossa on keskimääräistä vähemmän lääkäreitä ja keskimääräistä enemmän hoitajia.

Tällä hetkellä lääkäripulaan haetaankin laastaria hoitajista. Salossa saadun asiakaspalautteen perusteella tilanne ei johda ainoastaan kritiikkiin: myös myönteisiä kokemuksia on. Asiakasta on kuultu, ja hän on saanut hoitajalta avun.

Hoitajaresurssi on suuri, ja vasta ani harvalla on oikeus kirjoittaa reseptejä. On järkevää lisäkouluttaa hoitajia ja tarjota heille mahdollisuuksia laventaa osaamistaan.

Työvoimapulan oireiden sijaan pitäisi kuitenkin hoitaa juurisyitä ja kiinnittää huomiota paitsi lääkärien koulutusmäärin myös siihen, minkä vuoksi niin moni lääkäri karttelee terveyskeskustyötä.