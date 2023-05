Hradeckyn Leverkusen ei selviytynyt Eurooppa-liigan finaaliin

Lukas Hradeckyn Bayer Leverkusen ei yltänyt loppuotteluun jalkapallon Eurooppa-liigassa. Leverkusen jäi välierien toisessa osassa kotikentällään maalittomaan tasapeliin AS Romaa vastaan ja hävisi yhteismaalein 0–1.

Roma kohtaa 31. toukokuuta Budapestissa pelattavassa loppuottelussa Sevillan, joka löi Juventuksen yhteismaalein 3–2.

Suomen maajoukkuevahti Hradecky pelasi koko ottelun kotijoukkue Leverkusenin maalilla. Saksalaisjoukkue hallitsi ottelua ja sillä oli useita maalipaikkoja, mutta se ei onnistunut tekemään maalia joka olisi venyttänyt ratkaisun jatkoajalle.

Roma oli voittanut avausosan kotonaan Edoardo Boven maalilla. Roman päävalmentaja Jose Mourinho pääsee tavoittelemaan kolmatta Eurooppa-liigan mestaruuttaan. Aiemmin hän voitti kilpailun Portossa 2003 ja Manchester Unitedissa 2017.

Roman peliesitys Leverkusenissa oli taattua Mourinhoa. Italialaisjoukkue keskittyi puolustamaan, varjelemaan johtoasemaansa ja pelaamaan aikaa.

– Emme olleet riittävän vaarallisia, se on aina vaikeaa Mourinhon joukkueita vastaan. Tämä on pettymys, mutta meidän on pakko hyväksyä tämä tulos, joukkueensa kapteeni Hradecky sanoi Uefa.comin mukaan.

– Olimme parempi joukkue, mutta he tekivät maalin. Ikävä kyllä on kova pala edetä näin pitkälle, pelata näin hienossa tunnelmassa eikä pystyä saamaan tulosta aikaan. Jalkapallo on kova laji.

Lamela ratkaisi Sevillalle

Sevillan ja Juventuksen välisen välierän avausosa oli päättynyt Torinossa tasan 1–1. Kotijoukkue Sevilla hallitsi toisen osan alkua, mutta Juventus tarrasi jatkopaikkaan menemällä 65. minuutilla johtoon Dusan Vlahovicin maalilla. Espanjalaishyökkääjä Suso toi kuitenkin Sevillan tasoihin komealla kaukolaukauksella muutamaa minuuttia myöhemmin.

Kamppailu venyi jatkoajalle, kun yhteismaalit olivat varsinaisen peliajan jälkeen 2–2. Argentiinalainen Erik Lamela puski Sevillan voittomaalin jatkoajan viidennellä minuutilla. Sevilla kesti vierasjoukkueen loppurynnistyksen, ja kotijoukkue pääsi juhlimaan finaalipaikkaa.

Sevilla on Eurooppa-liigan historian menestynein joukkue. Sillä on peräti kuusi mestaruutta, edellinen vuodelta 2020.

Anssi Rulamo