HS:n tiedot: Suomi päätymässä Naton komentorakenteessa Brunssumin esikunnan alaisuuteen

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Suomi on päätymässä Naton komentorakenteessa Hollannissa sijaitsevan Brunssumin yhteisoperaatioesikunnan alaisuuteen sotilasliiton Euroopan-joukkojen komentaja kenraali Christopher G. Cavolin esityksestä.

Brunssumin alaisuuteen kuuluvat esimerkiksi Baltian maat, Saksa ja Pohjoismaista Tanska.

Natolla on yhteensä kolme yleisoperaatioesikuntaa, joista Suomelle mahdollisena vaihtoehtona on pidetty myös Yhdysvaltain Norfolkia. Esimerkiksi Norja kuuluu Norfolk-osioon. Norfolk on keskittynyt Pohjois-Atlantin ja Norjan puolustamiseen.

Suomi on jo valmiiksi toiminut väliaikaisesti Brunssumin puitteissa. Brunssumin vastuulla on muun muassa Itämeren ja Baltian alueen puolustus.

Ruotsin tilanne aiheuttaa päänvaivaa

Puolustusministerinä vuoden alussa vajaat kaksi kuukautta toiminut Mikko Savola (kesk.) sanoi HS:n uutisen jälkeen tiistaina Twitterissä, että Norfolk olisi pidemmällä tähtäimellä Suomen kannalta mielekkäämpi ratkaisu.

– Osaamisemme on arktisessa sodankäynnissä, eikä vahvasta transatlanttisesta linkistä Naton sisällä haittaakaan olisi, Savola jatkoi.

Savolan mukaan asian eteen on syytä jatkaa ponnisteluja erityisesti sitten, kun myös Ruotsi on täysjäsen.

Huhtikuussa puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkö Janne Kuusela sanoi STT:lle, että Naton nykyinen komento- ja johtamisjärjestelmä ei ole suunniteltu johtamaan toimintaa Suomen tai Suomen ja Ruotsin alueella.

Suomen sotilaallisen yhteensovittamisen prosessi Natoon alkoi viime kesänä. Työn yksityiskohdista ei ole julkisuuteen paljon kerrottu.

Koska Ruotsi ei vielä ole päässyt Naton jäseneksi, se ei ole päässyt viemään samaa prosessia loppuun. Huhtikuussa Kuusela arvioi tilanteen vaikuttavan myös Naton komentorakennepohdintoihin ja aiheuttavan ylimääräistä työtä ja päänvaivaa.

Kysymys Suomen paikasta Naton komentorakenteessa menee joka tapauksessa vielä Naton jäsenmaiden pöydälle käsittelyyn.

