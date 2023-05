Huijattu futisnuori antoi kasvot polttavalle ongelmalle

Salkkari kertoi torstain lehdessä beniniläisen Dieu Donné Noumonvin surullisen tarinan. Nuori jalkapalloilija joutui kansainvälisen huijariverkoston uhriksi. Hänet houkuteltiin tekaistulla kutsulla lähtemään pitkälle matkalle Suomeen. Noumonvi kuvitteli pääsevänsä IFK Mariehamnin testiin, mutta päätyikin rahattomana Pariisin kaduille. Salolainen pelaaja-agentti sai tietää huijauksesta ja ehti varoittaa Noumonvin taustajoukkoja. Sen ansiosta toinen beniniläinen nuorukainen säästyi turhalta matkalta.

SSS:n toimittaja tavoitti Noumonvin, joka asuu nyt väliaikaisesti ystävänsä luona ja yrittää kerätä rahaa kotimatkaa varten. Se ei liene helppoa. Nuori mies ei ymmärrettävästi ollut kovin halukas kertomaan matkan ja huijauskuvion taustoja. Epäilemättä joku taho on hyötynyt rahallisesti käyttämällä häntä hyväkseen.

Huijarit ovat saattaneet esimerkiksi periä Noumonvin perheeltä palkkioita tai matkakuluja. Tapaus on esimerkki siitä, että kansainvälinen rikollisuus tietää ja tuntee myös Suomen.

Noumonvi ei ole poikkeus, vaan oikeastaan vain pisara meressä. Ura ammattijalkapalloilijana on monelle kehittyvien maiden nuorelle haave, jota ihmiskauppiaat ja kaikenkirjavat huijarit käyttävät surutta hyväkseen.

Välimeren yli virtaa tulijoita, jotka päätyvät Eurooppaan paperittomiksi pakolaisiksi. Jalkapallon parissa työskentelevät tuntevat ilmiön, jossa epämääräiset tahot tarjoavat ”lupaavaa junioria” näytille. Tämä on tavallisempaa kuin yleisesti tiedetäänkään.

Nuorelle itselleen on ehkä myyty lähtömaassaan idea Euroopan rahakentistä. Samalla on kaupattu kumiveneretki Egeanmerellä tai Gibraltarin salmella. Todellisuudessa unelma on vesittynyt samalla hetkellä kuin nuoren mereen heitetyt henkilöpaperit.

Suomessa on viime aikoina keskusteltu runsaasti maahanmuutosta. Siitä povataan hallitusneuvotteluissa keskeistä kiistakapulaa. Perussuomalaiset on vaatinut maahanmuuton rajoittamista. Totta onkin, että pakolaisvirrat ovat Euroopassa hallitsematon ongelma.

Tuhannet turvapaikanhakijat hukkuvat matkallaan Välimereen. Heidän joukossaan on lapsia. Bisnestä pyörittävät ihmiskauppiaat. Ja Euroopassa pakolaiset joutuvat usein halpatyövoimaksi tai muunlaisen hyväksikäytön uhriksi. Tämä on modernia eurooppalaista kolonialismia, johon on syytäkin kiinnittää huomiota.

Ongelma ei tietenkään katoa vain kieltämällä turvapaikanhakijoilta pääsy Suomeen. Paine Afrikassa ja Lähi-idässä purkautuu tavalla tai toisella. Juurisyy pakolaisvirtoihin on globaali epätasa-arvo. Sitä ei valitettavasti Suomen hallitusohjelmakirjauksilla korjata.