Hurske lähenteli Italiassa neljän vuoden takaista ennätystään – ”Yllättävän hyvä aika, vaikka juoksu oli vähän koikkelehtimista”

Reetta Hurske tykitti Italian Savonassa naisten 100 metrin aitojen kauden kotimaisen kärkituloksen ja uransa toiseksi kovimman ajan 12,80. Hurske nappasi kahden metrin myötätuulessa järjestetyn kilpailun voiton kolmen sadasosan erolla Tanskan ennätyksen juosseeseen Mette Graversgaardiin.

Hurske jäi voittoajallaan vain kahden sadasosan päähän neljä vuotta sitten juostusta ennätyksestään 12,78.

– Yllättävän hyvä aika, vaikka juoksu oli vähän koikkelehtimista. Olen tyytyväinen myös siihen, että tuli heti hyvä aika, vaikka nyt ei ollut kuin yksi juoksu, Hurske totesi Urheiluliiton tiedotteessa.

Hurske voitti maaliskuun alussa sisäratojen Euroopan mestaruuden 60 metrin aidoissa. Tampereen Pyrinnön urheilija avasi ulkoratakautensa toukokuun alussa Dohan Timanttiliigassa, jossa hän oli aidan kolhimisen jälkeen kuudes ajalla 12,92.

– Pidin Dohan jälkeen viikon verran taukoa kaikesta iskuttavasta harjoittelusta ja kävin tarkistuttamassa toisen pohkeen, ettei siellä ollut mitään rikki, mutta se oli vain ylirasitusta treenistä leirin jäljiltä.

Hurske kertoi, ettei juoksuvire ollut vielä terävimmillään tiukan harjoitusjakson jälkeen.

– Tuntuu vielä, että kropassa on treenien rasitusta aika rajusti ja sitä varmaan riittää vielä seuraaviinkin kisoihin. Nyt on treenattu, että kesäkuussa jaksaa juosta hyvin. Silloin on kisojen osalta aikaa tiukkaa, eikä ehdi paljon treenata.

Suomen naispika-aiturit ovat aloittaneet kesäkauden vahvassa vireessä, sillä SE-aikaa 12,72 hallussaan pitävä Annimari Korte kellotti tiistaina Jyväskylässä tuloksen 12,88.