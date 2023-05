Huuhkajille paha takaisku, Robin Lodilla leikkausta vaativa polvivamma

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen avainpelaajiin lukeutuva Robin Lod on loukannut polvensa ja joutuu maanantaina leikkauspöydälle.

Lodin yhdysvaltalainen seurajoukkue Minnesota United kertoo verkkosivuillaan, että Lodin oikeasta polvesta repesi nivelkierukka keskiviikon ottelussa Houston Dynamoa vastaan. Minnesota pelaa seuraavan kerran varhain sunnuntaiaamuna vieraissa Portland Timbersiä vastaan.

30-vuotias laitapelaaja on pelannut Suomen maajoukkueessa, Huuhkajissa 62 ottelua, joissa hän on tehnyt viisi maalia. Helsinkiläisessä Suurmetsän Urheilijoissa jalkapallon aloittanut Lod on aiemmin pelannut urallaan Suomessa HJK:ssa, Kreikassa Panathinaikoksessa ja Espanjassa Sporting Gijonissa.

Lod solmi viime vuoden heinäkuussa Minnesota Unitedin kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen, jossa on lisäksi optio.