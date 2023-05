Hyrkkö toi esille kokemustaan, Virta kykyään vedota monenlaisiin ihmisiin – kumpikin teki pesäeroa vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan

Kumpi ehdokkaista valitaankin vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi kesäkuussa, tiedossa on ainakin puolueen oman talouslinjan kirkastamista. Sekä Saara Hyrkkö että Sofia Virta toivat esiin paremman talouspolitiikan tarpeen puheenjohtajaehdokkaiden paneelikeskustelussa, joka järjestettiin puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä.

Toisen kauden kansanedustajien Hyrkön ja Virran väliltä ei sopuisassa keskustelussa löytynyt valtaisia eroja. Kysyttäessä suurimpia vahvuuksia puheenjohtajan tehtävää ajatellen espoolainen Hyrkkö toi esille kokemustaan puolueen johtotehtävissä, kun taas kaarinalainen Virta korosti kykyään puhutella erilaisia ihmisiä.

– Tukijoukkoni on kasaantunut tosi erilaisista ihmisistä. Vahvuuteni on se, että mielestäni pystyn kokoamaan joukkueen ja luomaan joukkuehenkeä, sanoi Virta, joka kertoo saaneensa tukijoikseen sekä kokoomuksen että vasemmistoliiton entisiä äänestäjiä.

– Olen aika monessa eri liemessä keitetty ja nähnyt paljon. Kaikesta siitä haluan ammentaa meidän uuteen alkuumme, siihen kasvutyöhön ja muutostyöhön, mitä me liikkeenä tarvitsemme, Hyrkkö totesi.

Vihreä siirtymä sanoitettava paremmin

Molemmat olivat sitä mieltä, että vihreiden oma talouslinja jäi piiloon vasemmistovetoisessa hallituksessa. Hyrkön mielestä vihreät niputettiin samaan sakkiin muiden kanssa.

– Kyllä kriisien varjolla rahaa myös jaettiin välillä vähän turhan hölläkätisesti. Me olimme siitä huolissamme. Ajattelen, että me olisimme voineet sitä rohkeammin kritisoida, Hyrkkö sanoi.

Virta sanoi, että vihreiden on käytävä talouskeskustelua kahdella tasolla. On puhuttava tulevaisuuden suurista linjoista, jotka kytkeytyvät muun muassa ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään, mutta puolue ei voi myöskään jättäytyä pois nykyhetken talouskeskustelusta.

– Jos talous ei kasva ja tuottavuus ei lisäänny, me emme kykene tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pyörittämään. Meidän velkamäärämme on valtava ongelma, sitä ei ehkä riittävästi sanottu ääneen vaalien alla, paalutti Virta, jota on pidetty talouspoliittisesti puolueen oikeistosiipeen kuuluvana.

Virran mielestä puolueen pitäisi myös kyetä sanoittamaan erilaisille suomalaisille paremmin se, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa ja miten se vaikuttaa ihmisten arkeen ja luo mahdollisuuksia esimerkiksi suomalaisyrityksille.

– On inhimillistä, että muutos pelottaa. Se on vielä pelottavampaa, jos sitä muutosta ei ymmärrä. Jos me jäämme puhumaan vihreästä siirtymästä, me emme voi olettaa, että jokainen ymmärtää, mitä se tarkoittaa varsinkaan tilanteessa, jossa perussuomalaiset kertoo kaikilla somekanavilla, miten se heikentää jokaisen elintasoa.

Oppositiojohtajuus haasteena

Vihreille eduskuntavaalien tulos oli valtava pettymys ja edessä on oppositiokausi. Puolueen kannatuksen nosto vaatii puheenjohtajaehdokkaiden mukaan muutoksia. Hyrkkö sanoi, ettei puolue kuitenkaan saa muuttua vieraaksi itselleen.

Virta näki, että puolue on joskus saattanut vaikuttaa sisäänpäin lämpiävältä kuplalta, johon on vaikea päästä sisälle, jos ei osaa puhua tietyllä tavalla. Hän haluaisi tähän muutoksen.

– Miten se tapahtuu? Juurikin sillä, että me uskallamme näyttää sitä, että me olemme ihan tavallisia suomalaisia. Näyttää sitä rosoisuutta ja antaa sen kuulua.

Molemmat ehdokkaat uskoivat tulevan oikeistohallituksen politiikasta löytyvän runsaasti haastettavaa. Samalla täytyy kilpailla kuitenkin myös muiden oppositiopuolueiden kanssa.

– Meillä on aika iso haaste, että onnistumme ottamaan oppositiojohtajuutta entisten hallituskumppanien rinnalla, Hyrkkö arvioi.

Vihreiden puheenjohtaja valitaan jäsenäänestyksellä, joka pidetään 29. toukokuuta–8. kesäkuuta. Äänestyksen tulos julkistetaan puoluekokouksessa Seinäjoella 10. kesäkuuta.

Anssi Rulamo