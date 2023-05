Hyvinvointiavustuksiin varattua rahaa jäi jakamatta Salossa – uusille yhdistyksille on nyt tilaa

Salon kaupunki on jakanut sosiaali- ja terveysalan järjestöille avustuksia hyvinvoinnin edistämiseen yhteensä 142 200 euroa. Varatusta määrärahasta jäi jakamatta 32 600 euroa.

Hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanskan mukaan kolme kaupungin aikaisemmin avustamaa yhdistystä ei hakenut avustusta tänä keväänä. Kaupungin avustamisen tarvetta vähentää se, että useat hakijat ovat saaneet avustusta Varhalta, hän sanoo.

Aikaisemmin kunnilta avustuksia saaneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt jaettiin sote-uudistuksessa kahteen ryhmään: osaa avustavat edelleen kunnat, osaa hyvinvointialueet.

Tänä vuonna molemmat ovat avustaneet järjestöjä, jotka ovat avustusta aikaisemmin kunnilta. Toiminnan on haluttu jatkuvan toistaiseksi suunnilleen ennallaan.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue myönsi omat vajaan 2,5 miljoonan euron avustuksensa maakunnan järjestöille tammikuussa. Kunnat eivät avusta samaa toimintaa kuin Varha. Yhdistys voi silti saada kummaltakin rahaa, mutta eri perustein.

Kaupunginhallitus nimesi huhtikuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän. Tanska esittää, että se miettii tulevien avustusten tarkempia kriteerejä. Niiden on oltava hänen mielestään nykyistä avoimempia, samaan tapaan kuin kulttuuri- ja liikuntapuolelle.

– Järjestökentän kanssa on käytävä keskustelua. Parhaimmillaan avustuksilla saadaan tuotettua uutta toimintaa, joka edistää hyvinvointia.

Tanskan mielestä avustussumma on vastakin pidettävä tälle vuodelle budjetoidulla tasolla. Se mahdollistaa uusien yhdistysten ja toimintojen avustamisen.

Tänä vuonna Salo myönsi suurimmat avustukset Särkisalokotiyhdistykselle ja Lounais-Suomen Martoille. Ne saivat kumpikin 35 000 euroa.

Salva ry sai 28 500 euroa, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri 24 900 euroa.

Halikon Vanhustenkotiyhdistys sai 4 800 euroa ja Salon Muistiyhdistys 4 000 euroa.

Kaikkiaan avustuksia myönnettiin 20 yhdistykselle. Kaupunginhallitus päätti avustuksista maanantaina.

– Kaupungin tulisi tukea kaikille avointa toimintaa, korostaa Tanska.

Esimerkiksi Lounais-Suomen Martat haki avustusta yli 70-vuotiaiden arkiapupalveluun ja Salva ikäkeskustoimintaan.

– Myös kaupunki tulee taas tarjoamaan Ikäkeskustoimintaa saamansa perinnön turvin, kertoo Tanska.