Ilmastolaki ei ole laki

”Jos totean, että ilmastolakia ei avata, niin minä ainakin elän oikeusvaltiossa, jossa ilmastolaki on laki”, totesi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hallitusneuvottelujen tiedotustilaisuudessa maanantaina (Verkkouutiset 29.5.). Neuvotteluissa on väännetty peistä siitä, pitääkö Suomen pitää kiinni vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta. Orpon mukaan tavoite pitää, koska se on kirjattu lakiin.

Mutta ilmastolaki ei ole mikään oikea laki. Se on edellisen hallituksen lain muotoon ajama viestinnällinen teko.

Ilmastolaki on joukko tavoitteita, hyviä aikeita ja seurantavastuita. Laki määrää viranomaiset seuraamaan ja edistämään Suomen ilmastotavoitetta. Mutta mitä tapahtuu, jos lakia rikotaan?

Ei mitään.

Ilmastolaki on oikeastaan tiekartta tai suunnitelma, ja sellaiseksi se olisi pitänyt myös muotoilla. Orpon peräänkuuluttamassa oikeusvaltiossa on kestämätöntä, jos velvoittavien lakien ja poliittisten tavoitteiden välinen raja liudentuu.

Vuonna 2022 hyväksytty ilmastolaki toteaa, että ”viranomaisen on edistettävä toiminnassaan tämän lain mukaisten tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista”. Soveltaminen on kuitenkin enemmän omantunnonkysymys kuin lain asettama velvoite.

Tiettävästi suomalaiset virkamiehet kulkevat edelleen EU-kokouksiin lentämällä, vaikka junamatkailu edistäisi lain mukaisia tavoitteita. Edellinen hallitus jopa maksoi puolityhjien koneiden lennättämisestä maakuntakentille. Ministeriautoihin tankataan bensaa ja dieseliä.

Tavoite hiilineutraalista Suomesta ensi vuosikymmenellä on hyvä tavoite, mutta tarpeeton laki. Suomea sitovat jo kansainväliset sopimukset, joita pitäisi kunnioittaa. Lisäksi vihreästä siirtymästä tulee todennäköisesti Suomelle merkittävä taloudellinen voimavara. Ilmastoasiat tulisikin perustella tieteellä ja järjellä, ei näennäisillä lakipykälillä.