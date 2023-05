”Ilmastonmuutoksen vastainen työ jatkuu” – puheenjohtajat kommentoivat vetyhankeuutista Säätytalossa ja kiistivät ilmastotavoitteen vesityksen

Hallitusneuvotteluita käyvien puolueiden puheenjohtajat kommentoivat Säätytalossa aamulla eilistä suurta investointiuutista ja mediatietoja ilmastopolitiikan tulevista linjauksista.

Hufvudstadsbladet kertoi omiin lähteisiinsä viitaten, että muodostuvan hallituksen sopimat ilmasto- ja energialinjaukset johtavat käytännössä siihen, että Suomi ei saavuta tavoitetta hiilineutraaliudesta vuonna 2035. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kiisti väitteet.

– Ei tämä pidä paikkaansa, koska meillä on lähtökohta se, että ilmastonmuutoksen vastainen työ jatkuu, päästöjä pyritään vähentämään, ilmastolakia ei avata ja tämä kaikki halutaan tehdä niin, että pidetään huolta kilpailukyvystä, Orpo sanoi.

Yhdysvaltalainen yritys Plug Power puolestaan paljasti eilen suunnittelevansa Suomeen kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta. Yhtiö perusteli aiettaan osittain Suomen sitoutumisella uusiutuvaan energiaan. Lopullinen päätös miljardiluokan investoinnista on tarkoitus tehdä muutaman vuoden päästä.

Orpo luonnehti ilmoitusta mahtavaksi uutiseksi, ”jos se saadaan eteenpäin”. Hänen mukaansa Suomessa on maailman parhaat edellytykset edistää fossiilisista polttoaineista luopumista.

– Hallitusohjelman sisältö nähdään sitten aikanaan, mutta tuulivoima on yksi aivan keskeinen elementti fossiilisista irtoamisesta.

”Kukaan ei vastusta investointeja”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on aikaisemmin neuvotteluiden aikana luonnehtinut vuoden 2035 tavoitetta typeräksi. Hän sanoi keskiviikkona, ettei usko sen heikentävän yritysten investointihalukkuutta.

– Me teemme hallitusneuvotteluita ja sellaista ilmasto- ja energiapolitiikkaa, joka edistää fossiilittomuutta, edistää sitä että Suomessa on puhdasta energiaa, meillä löytyy säätövoimaa. Ylipäänsä tehdään sellaista politiikkaa, joka ei kuormita ostovoimaa eikä heikennä kilpailukykyä. Kukaan ei vastusta investointeja, hän sanoi.

HBL:n uutista Purra ei kommentoinut.

– Hallitusohjelma ei ole valmis, ja muutenkaan en mene yksityiskohtiin.

RKP:tä johtavan Anna-Maja Henrikssonin mukaan Plug Powerin aie osoittaa, että Suomen hiilineutraaliustavoite on ollut viisas linjaus.

– Meidän pitää tehdä toimenpiteitä, että pääsemme siihen ja pidetään siitä kiinni, hän sanoi.

Hänen mukaansa viime vaalikaudella säädettyä ilmastolakia, johon tavoite on kirjattu, ei olla avaamassa.

– Minun käsitykseni on, että tehdään myös toimenpiteitä, ja minulle on tärkeää, että meillä on jonkinlainen vaikutusten arviointi siitä, hän sanoi väitteestä, että toimia ei käytännössä edistettäisi.

Kohtuumittainen ohjelma tulossa

Hallitusneuvotteluita käydään viidettä viikkoa, ja esimerkiksi Orpon ja Purran eilisten kommenttien perusteella loppu ei välittömästi häämötä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi, että hallitusohjelmasta on tulossa ”kohtuumittainen”. Hän piti tärkeänä, että kaikki neljä puoluetta ovat yhtä mieltä sen sisällöstä.

– Minun mielestäni kaikkein tärkeintä on aina, kun katsotaan hallitusohjelmaa, että siellä on riittävät askelmerkit. Että kesken hallituskauden ei tarvitse lähteä kiistelemään siitä, mitä tällä on tarkoitettu, hän sanoi.

Ilkka Hemmilä