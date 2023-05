Ilmavoimien Hawk-harjoituskone syöksyi maahan Keuruulla – lentäjät pelastautuivat heittoistuimilla

Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskone on syöksynyt maahan Keuruun eteläpuolella. Lentäjät ovat pelastautuneet heittoistuimilla, kertoo Ilmavoimat Twitterissä. Molemmat onnettomuuskoneessa olleet ohjaajat on Ilmavoimien mukaan tavoitettu ja heidät on toimitettu jatkotutkimuksiin.

Sisä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä ohjaavansa tieliikennettä alueella.

Keski-Suomen pelastuslaitos ilmoitti ilmaliikenneonnettomuudesta Keuruun Heinäsentiellä kello 14.15.

Edellinen onnettomuus Hawkeilla Suomessa tapahtui marraskuussa 2013, kun kaksi Lentosotakoulun suihkuharjoituskonetta osui toisiinsa harjoituslennolla Salamajärven alueella Perhossa taisteluharjoituksen aikana. Toinen ohjaaja pelastui heittoistuimen avulla, mutta toisen koneen ohjaaja sai surmansa.

Suomi otti kaksipaikkaiset Hawkit käyttöön vuonna 1980. Vuodesta 2020 alkaen käytössä on ollut 32 konetta. Nykyisin käytössä olevilla modernisoiduilla Hawkeilla on tarkoitus lentää 2030-luvun loppupuolelle asti.

Ennen Keuruun onnettomuutta Ilmavoimien Hawk-koneille on tapahtunut 11 onnettomuutta.