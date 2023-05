Inter rymisteli kahden maalin välierävoittoon AC Milanista

AC Milanin ja Interin paikalliskohtaamiset kuuluvat perinteisesti jalkapallon kiihkeimpiin otteluihin, mutta keskiviikkona nähtiin etenkin avauspuoliajalla melko yksipuolinen näytös. Inter voitti AC Milanin isännöimän miesten Mestarien liigan välieräkamppailun 2–0 ja otti tiukan otteen finaalipaikasta.

Otteluparin toinen osa pelataan ensi viikon tiistaina.

Inter jyräsi keskiviikkona runsaassa kymmenessä minuutissa kahden maalin johtoon. Simone Inzaghin valmentama Inter oli avauspuoliajalla hyökkäyssuuntaan vaarallinen ja AC Milanin puolustus oli haavoittuvainen.

Ottelun avausmaali nähtiin kahdeksannella minuutilla, kun Edin Dzeko ohjasi pallon kulmapotkutilanteessa jalallaan taidokkaasi ilmasta maaliin. Kolme minuuttia myöhemmin Henrikh Mkhitarjan laukoi pallon maaliin levällään olleen AC Milanin puolustuksen keskeltä.

Kotijoukkueen puolustukseen ja toppareiden sekä keskikentän väliin jäi avauspuoliajalla useita kertoja ammottavia aukkoja, joihin Inter iski. Ottelun 16. minuutilla Interin Hakan Calhanoglu tykitti pallon tolppaan. Runsaan puolen tunnin kohdalla Inter sai rangaistuspotkun, mutta erotuomari Jesus Gil Manzano muutti tuomionsa tutkittuaan tilannetta videolta.

Toisella puoliajalla peli tasoittui ja muuttui loppua kohti rikkonaiseksi. AC Milanin toisen puoliajan paras paikka oli Sandro Tonalin tolppalaukaus, mutta kotijoukkueen kiri jäi kokonaisuudessaan kesyksi.

AC Milanin hyökkäyksestä puuttui tärkeä pala, sillä Rafael Leao oli loukkaantumisen vuoksi sivussa. Ottelun 59. minuutilla AC Milanin päävalmentaja Stefano Pioli pani kentälle keskuspuolustaja Malick Thiawin, jolla on Saksan ja Suomen passit.

Italialaisjoukkueilla vahva eurokausi

AC Milan ja Inter iskivät Mestarien liigassa edellisen kerran yhteen vuoden 2005 puolivälierissä. Tuo ottelupari päättyi kaaokseen, sillä jälkimmäinen kohtaaminen jouduttiin lopettamaan kesken Interin kannattajien viskottua kentälle suuren määrän soihtuja.

Interin tuorein Mestarien liigan voitto on vuodelta 2010 ja AC Milanin vuodelta 2007.

Milanolaisten suurin menestys hiipui, mutta pari viime vuotta on muuttanut paljon. Inter voitti toissa kaudella Italian mestaruuden, ja AC Milan ylsi samaan temppuun viime kaudella. Nyt molemmat ovat palanneet Mestarien liigassa neljän parhaan joukkoon, vaikka kummankaan Serie A:n kausi ei ole ollut loistokas.

Kuluva kausi on ollut italialaisseuroille eurokentillä menestyksekäs. AS Roma ja Juventus ovat edenneet Eurooppa-liigassa välieriin, ja Fiorentina on Konferenssiliigassa välierissä.

Tapio Keskitalo