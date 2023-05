Isähahmo ja rauhallinen liideri nousi esiin, kun eniten Leijonat tarvitsi

Ottelu eteni kuin käsikirjoituksesta. Hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari Suomi oli myöhään keskiviikkoiltana vaikeuksissa altavastaaja Ranskaa vastaan, mutta esiin astui jälleen tuttu mies, kolossimainen nelosketjun laitahyökkääjä Marko Anttila.

Anttila tarjoili toisessa erässä nappisyötön Ahti Oksasen 2–1-maaliin ja laukoi hetkeä myöhemmin maukkaan vartaloharhautuksen jälkeen 3–2-lukemat. Leijonat taivutti vastustajansa 5–3 ja otti toisen voittonsa Tampereella pelattavissa MM-kilpailuissa.

– Tiukkojen paikkojen mies. Hän taisi todeta, että nyt on tiukka paikka ja pitää käydä tekemässä maali, Oksanen naurahti.

Anttilan iltapuhteeseen mahtui myös muutama mustelma ja tärkeitä vaihtoja alivoimalla, kun Suomi kesti Ranskan yritykset.

– Pukuhuoneessa hän on isähahmo joukkueelle, pitää huolta kaikista ja kertoo, mitä pitää tehdä ja mihin mennä. On mukavaa, kun on tuollainen rauhallinen liideri, kuka pitää huolta kaikista, Oksanen kehui.

Nelossentteri Hannes Björninen oli mielissään, että laitahyökkääjät onnistuivat maalinteossa. Oksanen on säväyttänyt maalivainullaan sarjapeleissä, mutta MM-kilpailuissa rooli on erilainen.

– En ole päässyt ampumaan hirveästi ja ajattelin kokeilla pienestä kulmasta, jos maalivahti ei ole valmiina. Nyt meni sisään, Oksanen tuumi vaatimattomasti.

Anttila tuntee Oksasen jo Jokerien KHL-joukkueesta vuosien takaa.

– Hän on huippupersoona, vahva mailan kanssa ja hyvä luistelemaan. Hänellä on loistava laukaus, ja hän ampuu vähän ihmeellisistäkin paikoista. Itse en olisi tuosta edes yrittänyt, mutta hän näkee kolot, Anttila sanoi.

– Ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän tekee tuollaisen maalin. Näin tuollaisia jo Jokereissa. Hän on meidän ketjun näköinen äijä.

Oksanen täydentää eikä ota pois

Anttila nousi kansallissankariksi neljä vuotta sitten, kun hän teki MM-kilpailujen puolivälierässä tärkeän tasoitusmaalin, välierässä ainoan maalin ja kultajuhliin päättyneessä loppuottelussa kaksi maalia. Hän hääri ratkaisurooleissa myös Pekingin voittoisassa olympialoppuottelussa ja viime MM-kilpailujen puolivälierässä.

Anttila painottaa perustyön merkitystä, mutta täysosumat maistuvat hyvältä.

– Kyllä sitä yrittää maalintekoa useamminkin. Kova peli, jonka vastustaja teki vaikeaksi. Teimme paikoista tarvittavat maalit. Maalit ovat hienoja juttuja tällaisissa turnauksissa, kotiyleisön ja joukkueen herättänyt kapteeni sanoi.

Anttila ja Björninen ovat olleet jo muutaman kauden ajan Suomen nelosketjun kulmakivet, mutta Oksanen debytoi MM-kilpailuissa Tampereella. Hän säväytti jo MM-leirityksessä vahvalla pelillään ja summasi mukavasti pisteitäkin.

– Valmentaja odottaa ketjultamme peruspelaamista, että hoidamme oman hommamme. Parissa ekassa pelissä teki mieli hyökätä enemmän, mutta nyt ketjun kemia on toiminut yhtä hyvin kuin harjoituspeleissä, Oksanen ruoti yhteispelin kehittymistä.

Oksanen on solahtanut hienosti pitkäaikaisen nelosketjun laitahyökkääjän Saku Mäenalasen paikalle.

– Harjoituspeleissä ehdin jo miettiä, mitä Björninen ja Anttila tykkäävät tehdä. Mietin, miten pystyn auttamaan heitä ja mitä pystyn tuomaan ketjun tekemiseen, ottamatta mitään heiltä pois. Tähän mennessä on tuntunut hyvältä.

Petteri Ikonen