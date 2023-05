Israelilaismediat: Iskut jatkuneet Israelin ja Gazan välisen tulitaukosopimuksen jälkimainingeissa

Israelin ja Gazan välille kerrottiin saadun myöhään lauantaina tulitauko, mutta iskut ovat jatkuneet myös tulitauon jälkeen, kertovat israelilaismediat.

Israel on tehnyt ilmaiskuja Gazan kaistalle vastauksena raketti-iskuihin, kertovat Haaretz ja Times of Israel. Israelin asevoimat on vahvistanut ilmaiskut.

Israelin asevoimien mukaan Gazasta ammuttiin tulitaukosopimuksen jälkeen ainakin kaksi rakettia kohti Israelin eteläosia. Aiemmin kerrottiin myös useiden rakettien ampumisesta hieman ennen tulitauon suunniteltua alkuhetkeä.

Viimeaikaisissa taisteluissa on saanut surmansa yli 30 ihmistä Gazassa ja kaksi Israelissa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP