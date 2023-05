ISW: Wagner-johtaja teki voitonpäivänä pilkkaa Putinista

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin teki voitonpäivänä pilkkaa Venäjän presidentti Vladimir Putinista ja kyseenalaisti tämän harkintakykyä. Näin arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Prigozhin puhui tiistaina ”iloisesta isoisähahmosta”, joka ajattelee olevansa hyvä. Näin sanoessaan Prigozhin viittasi ISW:n mukaan mitä todennäköisimmin presidentti Putiniin.

Wagner-johtaja myös esitti retorisen kysymyksen siitä, mitä Venäjän ja tulevien sukupolvien pitäisi tehdä ja kuinka Venäjä voisi voittaa, jos isoisä paljastuukin täydelliseksi idiootiksi.