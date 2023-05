Itähelsinkiläistä katujengiä koskeva oikeudenkäynti jatkuu – syyttäjä pitää 24-vuotiaan miehen toimintaa ihmisjahtina

Itähelsinkiläistä katujengiä koskeva oikeudenkäynti jatkuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Aamulla asiassa käsiteltiin epäiltyä törkeän kiristyksen yritystä, jossa syyttäjän mukaan jengin 24-vuotias johtohahmo yritti viime vuonna kiristää uhrilta ensin 20 000 euron katusakkoa ja myöhemmin 15 000 euroa.

Niin kutsutut katusakot ovat tekaistuja velkoja.

Syyttäjän mukaan mies uhkaili uhria usealla eri kerralla touko–lokakuun välisenä aikana. Mies muun muassa uhkasi tappaa uhrin, sytyttää tämän perheen tuleen ja raiskata tämän perheenjäsenen, syyttäjä sanoo.

Syyttäjä Perttu Könönen sanoi syyttäjien loppulausunnossa, että syytetyn toiminta muistuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ihmisjahteja tai -metsästyksiä. Hänen mukaansa vastaavissa tilanteissa asianomistajat saattavat joutua elämään pelossa pitkiä aikoja ja joissain tapauksissa oikeudenkäynnit voivat pahentaa asioita.

Syyttäjä Kaisa Ahla-Pyhtilä sanoi omassa puheenvuorossaan, että syytetty teko on ollut vakavimmasta päästä kyseisessä rikoslajissa. Syyttäjien mukaan törkeän kiristyksen yritys on ollut katujengin toimintaa ja rangaistusta vaaditaan kovennettavaksi, sillä se on tehty osana järjestäytynyttä rikollisryhmää.

Puolustus: Ihmisjahdin kohteena on syytetty

Syytetty kiistää syytteen. Hänen mukaansa velka ei ollut keksitty eikä kyse ollut mistään katusakosta.

Puolustuksen mukaansa kirjallisina todisteina esitettyjen kuvakaappausten aitoutta on syytä epäillä. Syytetyn asianajajan Katariina Kurosen mukaan asianomistaja on toistuvasti valehdellut poliisille. Hänen mukaansa syytteet on koottu epämääräisistä väitteistä ja että ihmisjahdin kohteena on tosiasiassa hänen päämiehensä.

Syytetty on myös kiistänyt poliisin ja syyttäjän näkemyksen jengistä ja siitä, että hän olisi sen johtaja. Puolustuksen mukaan asiassa ei ole mitään liityntää järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Myöhemmin tänään oikeudessa on määrä käsitellä törkeää ryöstöä koskevaa syytettä.

Vuosaaressa ammuttiin uhria jalkaan

Viime viikolla oikeudenkäynnissä käsiteltiin Vuosaaressa syksyllä 2021 tapahtunutta ampumista. Syytteessä tapon yrityksestä on 24-vuotias mies ja kaksi muuta miestä.

Syyttäjän mukaan taustalla oli tässäkin tapauksessa raha. Yksi syytetyistä oli syyttäjän mukaan uhrille velkaa 4 000 euroa. Uhri oli vaatinut velkaa maksettavaksi ja uhkaillut syytettyä, ja viestintä johti siihen, että syytetyt päättivät etsiä uhrin ja ratkaista asian väkivallalla, syyttäjä katsoo.

Uhria ampui syyttäjän mukaan 24-vuotias syytetty. Kaikki syytetyt kiistävät syytteen ja sen, että he olisivat olleet paikalla tai liittyisivät ampumiseen mitenkään.

Viime viikolla alkanut oikeudenkäynti liittyy vuosaarelaisten nuorten miesten ryhmään, jota poliisi pitää katujenginä ja järjestäytyneenä rikollisryhmänä. Rikoskokonaisuuden oikeudenkäynti kestää kesäkuun alkuun asti. Syytteessä on kaikkiaan 18 ihmistä.

Jecaterina Mantsinen