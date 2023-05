Itärajan pilottiaita Imatralla myöhästyy kuukaudella heinäkuun lopulle

Imatran Pelkolassa rakenteilla olevan itärajan esteaidan pilottihankkeen valmistuminen on myöhästynyt kuukaudella, kertoo Rajavartiolaitos. Alun perin kesäkuun loppuun mennessä valmistuvaksi suunnitellun esteaidan arvioidaan nyt valmistuvan heinäkuun lopulla.

Noin kolmen kilometrin pituinen Pelkolan pilottiaita otetaan näillä näkymin täyteen käyttöön elokuussa. Pilottiaidan pystytys ja siihen liittyvien sähkö- ja valvontajärjestelmien asennus on vielä kesken. Aitaan liittyvän tien runko on valmis.

Korkeutta aidan teräsosuudella on kolme metriä, ja kun päälle on vielä lisätty piikkilanka, pituutta sillä on yhteensä 3,5 metriä. Lopullisen raja-aidan korkeuden kerrotaan olevan sama kuin pilottiaidalla.

Venäjän-vastaista itärajaa on suunniteltu aidattavaksi yhteensä noin 200 kilometrin verran. Haastavimpina osuuksina pidetään suoalueita. Soiden läpi menevää aitaa varten on suunniteltu betoniponttonitietä, jota testataan Lapissa Sallan rajanylityspaikan lähellä elo–marraskuussa. Hankkeen kilpailutus on käynnissä.

Aidalla varaudutaan laittomalla maahantulolla vaikuttamiseen

Rajavartiolaitoksen mukaan esteaidalla varaudutaan laajaan tai välineellistettyyn laittomaan maahantuloon, joka vaarantaa kansallista turvallisuutta, yleistä järjestystä tai kansanterveyttä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkarin mukaan aita estää välittömän läpikulun sekä ylittämisen ja alittamisen, minkä lisäksi aita hidastaa ja ohjaa liikettä. Lukkarin mukaan aidan yhteyteen valmistuva tie mahdollistaa rajavartioston entistä nopeamman liikkuvuuden ja rajatapahtumiin puuttumisen.

Rajavartiolaitos kertoo, että mahdollisessa laaja-alaisen vaikuttamisen tilanteessa sen tehtäväksi voi monin paikoin tulla ihmisten maahanpääsyn estäminen, jos valtioneuvosto tekee päätöksen kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä tiettyyn paikkaan.

Lassi Lapintie