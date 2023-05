Itsepalvelukassalla pitäisi saada alennusta

Kiitos Somerolla järjestetystä Elementtejä Forssasta -esityksestä. Kuoronjohtajat, olette tehneet upeaa työtä. Jälleen kerran Somero kutsui musiikin äärelle. Tunnetta

Omenajärven kalastusseura on hoitanut omalla alueellaan jo vuosia minkin ja supikoiran pyyntiä ja tämä jatkuu edelleen. Tähän alueeseen kuuluvat Kiikalan Vanhankylän, Yltäkylän ja Härmälänbölen osakaskunnat. Asiasta tietävä

Lintujen pesimäaikana voi kaataa vain vaaralliset, kaatumisvaarassa olevat puut. Suunnitellessa puunkaatojen ajankohtaa, tulee ottaa huomioon, että kaikki linnut ovat pesimäaikaan rauhoitettuja. Tällöin lintujen pesimärauha tulee turvata ja häiriötä lisääntymispaikoilla välttää. Eipä täällä Tuohitussa ole tommosesta asiasta välitetty. Puut poikki ja pinoon. Surullista ja törkeää

Kauppojen itsepalvelukassojen ja omatoimisten skannauspalveluiden tulisi näkyä ostoksen hinnassa. Jos asiakas tekee kassan työt, asiakkaan kuuluisi saada myös palkkio siitä. Viisi prosenttia

Nyt on pakko pähkäillä näin julkisesti. Miten maailma on muuttunut suht pienessä ajassa. Tuo sateenkaari villitys liittyy jo eduskunnan ja puolueiden asioihin, ensin tuo äänestys kumpi olen.. Nyt on loukkaannuttu kun ei ollakkaan yhteistyökumppaneita.. Hohhoijaa sanon, kyllä nyt tärkeimpiä asioita on. Jotain rajaa asioihin. Ennen tuollaiset peiton alla olevat asiat pidettiin omina henkilökohtaisina asioina, nyt liput liehuu ja marssitaan..No taidan olla liian vanha.

Kuulin radiosta podcastin omalääkäreistä. Utopiaa! Sitä on jo koetettu eikä saatu toimimaan, kun ei ole lääkäreitä eikä rahaa. Keskiluokkaista höpinää. Kun pääsisi lääkäriin edes silloin kun on kipeä. Potilas

Ruotsin väkiluku on kaksinkertainen Suomen väkilukuun verrattuna. Ei kaksi kertaa suurempi. AS

Urheilun kattojärjestöt saavat miljoonatuet toimimattomien seurojen varjolla. Kansalaisopistoilta puolestaan leikataan, vaikka ryhmät toimivat täysinä. Haloo

Toimitus lisäsi tekstiini nimimerkin Parkkitilaa kaikille. Tarkoitin, etten ymmärrä miksi taksit tukkivat koko oven edustan, kun auton voi siirtää kauemmas, jos jää odottamaan potilasta. En ole taksikuskeille kateellinen. Eräs vaan

Tieosuudella Salo-Somero 2405 on tietyömerkit ja viidenkympin rajoitus. Työkoneita tai kunnossapitäjiä ei näy useamman kilometrin osuudella. Pitkät autoletkat molempiin suuntiin. Rakennusmestari

Nimimerkille Kamerat järkevästi, se Someron tieosuuden kamera on tosiaan turhan lähellä liikennemerkkiä ja 80:n alue tulee liian yllättäen pitkällä satasen suoralla. Itse olen saanut siinä myös kameran välähtämään työmatkalla, kun tie ei ollut tuttu. Ikävä maksaa tuollaisesta palkkaan nähden kohtuuttoman suurta summaa. Muutaman satasen palkka