Jännittävä euroviisufinaali on meneillään – Käärijä esiintyi mylvivälle yleisölle

Euroviisufinaali on käynnissä Britannian Liverpoolissa.

Finaalin avasi näyttävästi viime vuoden voittaja, Ukrainan Kalush Orchestra voittokappaleellaan Stefania.

Suomen viisuedustaja Käärijä on myös jo esiintynyt finaalissa. Riehakas esitys lietsoi yleisön Liverpoolin areenalla valtaisiin suosionosoituksiin.

Myös Euroviisujen mediatiloissa esitys villitsi toimittajat juhlimaan.

Kilpailun suurin ennakkosuosikki Ruotsin Loreen esiintyi aiemmin ja esitti vahvasti tyylikkään popkappaleensa Tattoo. Finaalissa kilpailee yhteensä 26 maata.

Ennen finaalia Käärijä saapui viimeisen kenraaliharjoituksen jälkeen suomalaismedian eteen rennon oloisena.

– Sehän meni juuri niin kuin sen piti mennä, rennon löysin rantein. Mentiin vaan nauttimaan ja tekemään oma paras siellä ja ottamaan yleisö haltuun, artisti kommentoi viimeistä harjoitusta.

– Täällä on nyt aika monta kertaa tuo vedetty läpi, että kyllä se vapautuneisuus sieltä alkaa pikkuhiljaa tulemaan.

Käärijältä kysyttiin myös, kuinka voitonvarma hän on tällä hetkellä.

– 150 varma, kuului vastaus.

Voitto tulee ”omalla Käärijä-tekemisellä”, Käärijä eli Jere Pöyhönen kuvaili.

– Pistetään hommat hyrskyn myrskyn ja palataan Suomeen torille.

Artistia itseään ei jännitä tällä hetkellä kuulemma ”yhtään mikään”, paitsi ehkä se, selviääkö hän Liverpoolista kotiin.

Hän lähetti myös terveisiä suomalaiskatsojille.

– Älkää jännittäkö, ottakaa ihan iisisti. Nauttikaa kaikki siellä, minäkin koetan nauttia. Tehdään yhdessä jotain suurta.

Lauantain finaalin jälkeen artistin suunnitelmissa on ainakin pari lasia shampanjaa.

”Minua vaan viedään täällä”

Takana on Suomen kannalta ennennäkemättömän jännittävä viisukevät, sillä Käärijä on yksi kilpailun suurista ennakkosuosikeista.

Pyöritys on ollut Liverpoolissa kovaa. Käärijän saapuminen Euroviisujen mediakeskukseen suomalaistoimittajien haastateltavaksi aiheutti heti pienen mediamylläkän artistin ympärille.

Haastatteluja on annettu Käärijän mukaan ”varmaan kaikkiin mahdollisiin” medioihin.

Kovin paljoa ei tiistain semifinaalin jälkeenkään ole ehtinyt levätä.

– Täällä on viety kuin pässiä narussa, mutta sen takia täällä ollaan. Täällä ollaan tekemässä duunia. Tämä ei ole mikään lomareissu, ei täällä olla hiekkakakuilla leikitty.

Suomen on vallannut todellinen Käärijä-hurahdus. Artisti sanoo olevansa ihmisten innostuksesta kiitollinen.

– Suomalaiset ovat luoneet hypen. Minä olen ollut vaan tällainen sanansaattaja, ja he ovat pistäneet villitystä maailmalle eteenpäin.

Suurten yritysten markkinointiin Käärijän siivellä artisti suhtautuu kriittisemmin.

– Mahtavaa, että jengi on lähtenyt tähän hullutukseen mukaan, mutta pieni pelisilmän käyttäminen ehkä olisi kiva.

Suomen aikaa kello 22 alkanutta euroviisufinaalia voi seurata Suomessa TV1:llä ja Yle Areenassa sekä kuunnella Ylen radiokanavilta. Käärijän Cha cha cha kuultiin finaalin 13. esityksenä.

Voittajan odotetaan olevan selvillä aamukahteen mennessä.

Finaalin suurin kysymys suomalaisnäkökulmasta on, pystyykö Käärijä päihittämään Ruotsin Loreenin. Siinä missä Suomi tuo lavalle raakaa energiaa ja vapauttavaa hassuttelua, Ruotsin kappale Tattoo on hiottua poppia tyylikkäällä lavaesityksellä.

– Hänellä on yhtä lailla mahdollisuus voittaa kuin minullakin. Kaikki me olemme täällä voittamassa, Käärijä kommentoi.

Voiko takaa nousta yllättäjä?

Euroviisuasiantuntija Anna Muurinen nosti STT:n haastattelussa mahdolliseksi yllättäjäehdokkaaksi Ranskan. Maata edustava La Zarra esitti ranskankielisen diskosävyisen kappaleensa näyttävän lavarakennelman päältä.

Ammattilaisraatien pistemagneetiksi on potentiaalia myös esimerkiksi Espanjan Blanca Paloman modernilla, hypnoottisella flamencokappaleella.

Kokonaispisteissä korkealle voi nousta myös esimerkiksi Israelin vahvaääninen Noa Kirel, joka esittelee lavalla myös tanssitaitojaan.

Yleisöpisteiden kannalta hyvissä asemissa on myös esimerkiksi Kroatian Let 3, joka pääsee esiintymään toiseksi viimeisenä. Viisujen erikoisimpiin ja varmasti mieleenjäävimpiin kuuluva lavaesitys on diktaattoreita pilkkaava sodanvastainen kappale, jossa lauletaan traktoreista ja psykopaateista.

Äänestää voi ympäri maailmaa

Euroviisuvoittaja ratkaistaan yleisöäänestyksen ja ammattilaisraatien pisteiden perusteella. Raadit antavat pisteensä perjantai-iltana pidetyn kenraaliharjoituksen perusteella.

– Kyllä minulla on vahva luotto, että siellä joku ainakin tykkää, Käärijä kommentoi raatien pisteitä.

Perjantai-illan esiintyminen meni hänen mielestään hyvin.

– Se meni juuri niin kuin minä vedän. Olin tosi tyytyväinen. Jos joku ei ole tyytyväinen, niin se on voi voi.

Yleisö voi ensimmäistä kertaa äänestää myös kilpailun ulkopuolisista maista ympäri maailmaa. Kilpailun ulkopuolisista maista annetut äänet lasketaan yhteen ”muun maailman” pisteiksi, joilla on yhtä suuri painoarvo kuin yksittäisen osallistuvan maan yleisöpisteillä.

Viime vuoden voittaja Ukraina ei voi isännöidä kilpailua Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Ukraina on kuitenkin monin tavoin esillä tämän vuoden viisuissa.

Maiju Ylipiessa