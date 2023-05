Jere Pöyhönen on hektisen viisukevään aikana harjoitellut sanomaan ei – ”Jokainen haluaa tällä hetkellä oman osansa Käärijästä”

Käärijän eli Jere Pöyhösen kevät on ollut hurjaa pyöritystä: yökerhokeikkoja ympäri Suomen, Euroviisujen ennakkobileitä Euroopassa, mediaesiintymisiä ja tietenkin euroviisutreenejä.

Euroviisuedustuskappale Cha cha cha nousi nopeasti viisufanien suosioon, ja sympaattinen artistipersoona on vain lisännyt ihmisten kiinnostusta.

Pyöritys ei ainakaan helpota Liverpoolissa, jossa kymmenittäin ihmisiä kerääntyi heti seuraamaan, kun Käärijä antoi tiistaina tv-haastatteluita saunarekan ulkopuolella.

Haastattelut on aikataulutettu tiukkaan, sillä Suomen viisutähdellä riittää vientiä, ja ennen show’ta pitäisi ehtiä vielä lepäämäänkin.

Kuinka artistin pää on kestänyt pyöritystä? Yllättävän hyvin, vastasi Pöyhönen STT:lle ennen tiistain semifinaalia.

Pöyhönen kertoo tehneensä elämässään ratkaisuja, jotka ovat tuoneet rauhaa ja auttaneet pään pitämistä kasassa. Hän päätti esimerkiksi jättää alkoholin kokonaan pois kevään viisutreenien ajaksi.

– Tämä on ammatti, tämä pitää tehdä tosissaan. En halua aiheuttaa Suomen kansalle sellaista vaikutelmaa, että pelleilin täällä tai olisin vaan pelkästään bilettämässä. Otan tämä tosissaan, mutta pilke silmäkulmassa.

40 asteen kuume vei petiin juuri ennen viisureissua

Lepo on kevään aikana jäänyt euroviisuedustajalla vähiin.

– UMK:n jälkeen oli rehellisesti yksi kunnon vapaapäivä.

Hieman ennen Liverpooliin lähtöä tuli pakkopysähdys, kun Pöyhöselle nousi 40 asteen kuume. Parin päivän pötköttely tuli tarpeeseen.

– Jouduttiin perumaan menoja sen takia, mikä oli mielestäni vain todella hyvä asia. Sain levättyä tarpeeksi, ja kun tuli tänne, oli fiilis että nyt jaksaa taas.

Liverpoolissa on mukana valokuvaajana Pöyhösen oma veli. Perheenjäsenen tuki on ollut uudessa ympäristössä tärkeää, Pöyhönen sanoo.

– Ihminen tarvitsee lähelle tuttuja, turvallisia ihmisiä. Tulee kotoisampi ja luottavaisempi olo, voi kertoa huolet ja murheet tai sen, jos joku ärsyttää.

Paikan päälle Liverpooliin on tulossa kannustamaan myös muu perhe ja suuri määrä ystäviä.

”Rakastan Loreenia”

Suomen tänä keväänä vallannut viisuhuuma hakee vertaistaan. On Käärijä-kääretorttuja, -korvakoruja, -ristipistotöitä sekä tietenkin vihreitä boleroita: kiiltävänä, neuleena, koirille, lapsille ja Helsingin rautatieaseman kivimiehille. Kirkkaanvihreällä kynsilakalla on ollut kysyntää.

– Ihan mahtavaa, että kansa on lähtenyt tähän messiin. llman ihmisiä, jotka ovat tehneet noita boleroita ja muita, ei olisi tätä ilmiötä, Pöyhönen sanoo.

Yhdeksi kevään kohokohdista hän nostaa Euroviisujen ennakkobileet, joissa on päässyt tutustumaan muihin artisteihin ja saanut uusia ystäviä.

Hän on tavannut myös viisujen suurimman ennakkosuosikin ja pahimman vastustajansa, Ruotsin Loreenin.

– Meillä on Loreenin kanssa hyvä meininki. Heitetään paljon huumoria, Pöyhönen sanoo.

– Rakastan Loreenia. Hän on mahtava persoona, ja toivon hänelle pelkkää hyvää ja tsemppiä näihin kisoihin.

”Jokainen haluaa oman osansa Käärijästä”

Käärijä on nyt kysytty tyyppi, ja keikkamyynti käy kuumana.

– Jokainen haluaa tällä hetkellä oman osansa Käärijästä, artisti kuvailee.

Pöyhönen kertoo olevansa ihminen, joka tykkää antaa itsestään paljon, mutta on joutunut oppimaan, ettei kaikille itseään voi antaa, eikä jokaiseen Instagram-viestiin voi vastata. On pitänyt harjoitella sanomaan ei, ja sitä on joutunut sanomaan paljon.

– Jossain menee se raja. Loppupeleissä kyse on minusta ja siitä, että pidän oman pääkoppani kasassa.

Maiju Ylipiessa