Jesperi Kotkaniemen maali siivitti Carolinan voittoon New Jerseystä

Carolina Hurricanes tukahdutti New Jersey Devilsin hyökkäyspelin ja avasi NHL-jääkiekkoliigan itälohkon toisen kierroksen ottelusarjan 5–1-voitolla. Devils sai ensimmäisessä erässä aikaan vain yhden laukauksen kohti Hurricanesin maalia ja koko ottelussa vain 18. Se oli Devilsin pienin laukausmäärä tämän kevään pudotuspeleissä.

– Näin se pitää tehdä. Olin hiukan huolissani siitä, miten pääsemme vauhtiin (viiden päivän) tauon jälkeen. Mutta meillä oli tuoreemmat jalat. Tulimme valmiina pelaamaan, kunnia siitä kavereille, Carolinan valmentaja Rod Brind’Amour sanoi NHL:n nettisivuilla.

Jesperi Kotkaniemi vei Carolinan 3–0-johtoon Jordan Martinookin avustamana. Se oli Kotkaniemen ensimmäinen maali 21 pudotuspeliottelussa, jotka hän on pelannut Carolinan riveissä.

Sebastian Aho syötti Brady Skjein maalin kolmannen erän puolivälissä ja on nyt kerännyt kuusi tehopistettä (3+3) neljän viime ottelun aikana.

Devils pudotti maanantaina New York Rangersin ensimmäisen pudotuspelikierroksen seitsemännessä ottelussa.

– Me tulimme peliin valtavan tunteikkaan voiton jälkeen, siitä oli lyhyt käännös tähän peliin. Katsokaa, millä energialla Carolina tuli kentälle. He ahdistivat meidät heti nurkkaan. Emme pystyneet toteuttamaan pelisuunnitelmaamme. Heille täytyy antaa paljon tunnustusta, New Jerseyn päävalmentaja Lindy Ruff sanoi.

Draisaitl takoi neljä maalia

Länsilohkossa Las Vegas Golden Knights kesti Leon Draisaitlin neljä maalia ja kukisti Edmonton Oilersin 6–4 toisen pudotuspelikierroksen ensimmäisessä ottelussa.

Draisaitlin neljäs maali kavensi tilanteeksi 5–4 hieman ennen kolmannen erän puoliväliä. Oilers sai kuitenkin rangaistuksen vaihtovirheestä ollessaan vetämässä maalivahti Stuart Skinneriä kentältä. Jack Eichel pääsi laukomaan ottelun viimeisen loppulukemat tyhjään maaliin.

Kaisu Suopanki, Raiko Häyrinen