Jokerien paikka Mestiksessä varmistui

Jääkiekkojoukkue Jokerien paikka suomalaisen jääkiekkolun toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä ensi kaudella varmistui keskiviikkona, kun Jokerit ja 12 muuta joukkuetta saivat Jääkiekkoliiton lisenssikomitealta Mestis-lisenssin. Ilman lisenssiä Mestikseen jäi Heinolan Peliitat.

– Tämä oli odotettu päätös ja erittäin hieno asia koko Jokerit-yhteisölle. Olemme tehneet viime kuukaudet kovasti töitä sen eteen, että Jokerit on sekä taloudellisesti että urheilullisesti Jääkiekkoliiton lisenssivaatimukset täyttävä organisaatio. Työ tulevan kauden osalta on luonnollisesti yhä kesken, mutta sekä yhteistyö- että pelaajasopimusten viimeistely on nyt huomattavasti selkeämpää, kun sarjapaikka Mestikseen on varma, Jokerit Helsinki Oy:n Mikko Saarni kertoi tiedotteessa.

Jokerit on pelannut kotimaan kaukaloissa viimeksi kaudella 2013–2014. Se siirtyi kaudesta 2014–15 lähtien venäläisvetoiseen KHL-liigaan ja jätti sarjan helmikuussa 2022 Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

Kotiottelut Keravalla ja Helsingissä

Jokerit aikoo pelata ensi kauden kotiotteluistaan viisitoista Keravan jäähallissa ja yhdeksän Helsingin Nordenskiöldinkadun jäähallissa. Myös mahdolliset pudotuspelit pelataan Helsingin jäähallissa.

– Joukkueen runko muodostuu Jokerien omista junioreista, ja sitä täydennetään tarkkaan mietityillä täsmähankinnoilla. Tuhlailemaan emme lähde, vaan pelaajabudjetti pidetään taloudellisesti kestävänä. Tavoitteemme on saada jalkeille erittäin kilpailukykyinen joukkue jo ensi kaudella, Saarni lupasi.

Jokerien pidemmän aikavälin tavoite on nousta Suomen pääsarjaan Liigaan. Hankkeen tueksi on koottu sijoittajaryhmä, jonka vetäjinä ovat Saarni ja Jokerien entinen pelaaja Ossi Väänänen.

– Mahtavaa olla mukana rakentamassa Jokerien uutta tulemista. Tämä on sekä meille että faneille mahtava hetki, kun pelaaminen suomalaisessa sarjassa tulevalla kaudella on varmistunut, Väänänen sanoi.