”Joku erikoisuus tässä kojeessa kyllä on” – Liikennevalomysteerin paluu, osa kolme

Jos tämä uutispätkä olisi elokuva, sen nimi voisi olla Liikennevalomysteerin paluu, osa 3.

Kyse on jo pientä, joskin surullisenkuuluisaa mainetta saaneista Salon Perniöntien, Kiskontien ja Kärkänkadun risteyksen liikennevaloista ABC-liikennemyymälän ja lukion vieressä. SSS on kirjoittanut aiheesta aiemmin 18. ja 21. huhtikuuta.

Valoja piinaavaa vikaa ei ole vieläkään löydetty. Huhtikuun 18. päivä valojen huollosta vastaavan EVH Elektroniikka Oy:n Richard Aspelin lausui toiveikkaana, että uuden piirikortin vaihdolla valot saataisiin toivottavasti vihdoin ja viimein toimimaan oikuitta.

Hetkeksi näin kävikin, mutta tämän jälkeen valkoinen pakettiauto ja valojen korjaaja ovat saaneet vierailla jo ainakin kolmasti risteyksen liikennevalojen aivoituksia eli elektroniikkaa sekä telematiikkaa ihmettelemässä.

Viimeisin korjauskerta tapahtui vapun jälkeen tiistaina.

– Tällä kertaa kyse saattoi olla enemmänkin kosteuden johdannaisvaikutuksista, mikä ei välttämättä liity siihen aiempaan vikaan. Nyt riitti valojen resetointi, valojen hallinnoinnista vastaavan Fintraffic Tie Oy:n Marko Viljanen sanoo.

– Mutta varsinaisen vian juurisyyt ovat yhä löytämättä. Joku erikoisuus tässä kojeessa kyllä on, Viljanen lisää.

Viljanen kertoo, että liikennevalot ovat yleensäkin sääherkkiä, eikä niistä johtuvat ongelmat ole tavattomia. Joskus ongelmia aiheuttaa sade, joskus pakkanen.

– Liikennevalot ovat herkkiä monille asioille, niissä ei sallita minkäänlaisia poikkeamia, Viljanen sanoo.

Risteyksen liikennevaloissa on ollut ongelmaherkkyyttä jo yli 1,5 vuotta. Syksyllä 2021 niistä päivitettiin ”äly” eli ohjelmisto piirikortteineen. Huhtikuussa kojeesta vaihdettiin kolmannen kerran piirikortti, mutta se ei tuonut ratkaisua.

Viereisen aurinkovoimalankin epäiltiin saattavan vaikuttavan vikaherkkyyteen ja sähköverkon jännitteen vaihteluun (SSS 21.4.), mutta tästä ei ole löytynyt konkreettisia todisteita.

Huhtikuussa Aspelin arveli, että koje on jossain vaiheessa saanut ylijännitetärskyn.

Fintraffic Tien Marko Viljasen mukaan kyseessä on verrattain harvinainen tapaus, joskaan ei ainutlaatuinen maakunnan mittakaavassa.

– Tokihan me haluttaisiin, että valot lopettaisivat kiukuttelunsa. Joskus syynä voi olla joku ihan pienenpieni komponentti, tai ohjelmistossa väärin päin olevat ykkönen ja nolla.

Viljasen mukaan kyseisin risteyksen valojärjestelmästä on piirikorttien lisäksi vaihdettu ohjauskojeet, opastimet ja rengaskaapeliakin. Laitetoimittaja on tehnyt omia tutkimuksiaan valojen sisäisestä elämästä.

– Kohde on siis edelleenkin työn alla. Ei ole kiva, että kojeet tällä tavalla oikuttelevat, ei niiden siten kuuluisi toimia, Viljanen sanoo.

Aina vika ei ilmene valo-ohjauksen totaalisena pimentymisenä, vaan ne voivat myös tiputtaa itsensä vilkkumaan keltaista. Tähän on Viljasen mukaan hyvä ja perusteltu syy: turvallisuus.

– Järjestelmä on tehty sellaiseksi, ettei se hyväksy ainoitakaan poikkeavuuksia. Heti jos järjestelmä havaitsee jotain poikkeavaa, se tipauttaa itsensä vilkuille. Koje siis huomaa jotain epäilyttävää, ikään kuin toteaa, että nyt teen jotain väärää, nostaa kädet pystyyn, tipauttaa vilkulle ja pyytää apua eli korjaajan paikalle, Viljanen sanoo.

Tämä on ymmärrettävää, sillä liikennevalo-ohjattu risteys, jossa esimerkiksi palaisi järjestelmävian takia vihreää valoa joka suuntaan, olisi hengenvaarallinen.

– Poikkeamista ne vaihtavat heti vilkulle. Ettei vahingossakaan käy niin, että vihreä palaa moneen eri suuntaan, Viljanen sanoo.

Tieliikenteen hallintaonvaltion maanteillä Fintraffic-konsernin tytäryhtiöFintrafficTieOy:llä. Fintraffic Tie Oyteettääkyseisten liikennevalojen kunnossapidon ja korjaukset EVH Elektrotekniikka Oy:llä.Salon kaupunki vastaa kaupungin sisäisistä teistä ja liikennevaloista. Kyseinen risteys on nippa nappa valtion teiden puolella.