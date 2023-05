Jorma Ponkalan aurinkosähkövene pääsee eläkkeelle Forum Marinumiin

Turkulainen merikeskus Forum Marinum on saanut kokoelmiinsa lahjoituksena kotimaisen aurinkovoimalla toimivan sähköveneen. Vuonna 1996 rakennettu Solveig Sunsailor oli ensimmäinen Suomessa valmistunut aurinkovoimalla käytettäväksi suunniteltu vene.

Sen sähkömoottoriin virtaa tuottavat kannelle asennetut aurinkopaneelit. Veneessä on myös nostettava ja laskettava masto kolmiopurjetta varten. Veneen runko on lasikuidutettua vaneria, ja puuosat lämpökäsiteltyä mäntyä.

Kevytrakenteisen veneen suunnittelivat ja rakensivat keksijä, tietokirjailija Olli Kuusisto, veneenrakentaja Matti Kukkonen ja perniöläinen keksijä Jorma Ponkala. Veneen sähköjärjestelmän ja elektroniikan rakentamisessa oli sähkötekniikkaan erikoistuneella Ponkalalla merkittävä rooli.

Perniöläinen keksijä ja huomattavan uran muun muassa Vaisalalla tehnyt Ponkala on rakentanut Solveig Sunsailorin jälkeen täyssähkötoimiset aurinkoveneet Aton ja Shalom.

Ponkalan viimeisin vene, Shalom, on 15-metriä pitkä, viisi metriä leveä ja 4,5-metriä korkea. Se on lentokoneen tai junan muotokieltä edustava ennakkoluuloton konstruktio, jonka runko on laminoitua FinnFoam-eristettä. Vene ja tekijänsä on esitelty Salon Seudun Sanomissa muun muassa 7.7.2013.

Solveig Sunsailorin lahjoittaja, Kaarinan kansalaisopiston rehtorina työskennellyt Olli Kuusisto on aktiivinen uusiutuvaa energiaa käyttävien ajoneuvojen kehittäjä. Hän on suunnitellut ja rakentanut useampia erikokoisia veneitä ja järjestänyt Eco-Trip Finland -tapahtumia.