Juho Nenosen kolumni: Teille on valehdeltu – urheilusta ei kannata ottaa oppia

Haluaisin tehdä paljastuksen. Teitä on johdettu harhaan, teille on jopa valehdeltu: urheilulla on hyvin vähän tekemistä oikean elämän, varsinkaan yrityselämän kanssa.

Urheiluvalmentajat ovat kautta aikain käyneet puhumassa yrityspäättäjille johtamisesta. Olen itse käynyt yrityksissä kertomassa siitä, miten olen hyödyntänyt urheilun oppeja työurallani. Mutta yksi olennainen asia on unohtunut.

Koronapandemian vaikutukset tarjoavat tähän oivan esimerkin.

Kun korona laittoi maailmatalouden sekaisin, lähes kaikkien yritysten pelikenttä natisi liitoksissaan ja säännöt menivät uusiksi.

Tiedän tämän hyvin henkilökohtaisesti, koska perustamani yritys, joka oli erikoistunut tyky-päivien järjestämiseen, menetti viikossa 90 prosenttia liiketoiminnastaan. Meidän tuli keksiä liiketoimintamme uudelleen, jotta selvisimme. Onneksi onnistuimme siinä.

Mutta mitä tapahtui toisessa työssäni koripallossa? Kun urheilu selvisi alkushokista, kaikki jatkui kuten ennen. Katsojia ei toki enää päässyt paikalle ja pumpulipuikkoa piti tunkea nenään niin että limakalvot lauloivat hoosiannaa, mutta muuten elämä jatkui entisellään.

New Yorkin yliopiston historian ja kirjallisuuden professori James P. Carse huomasi, että on olemassa ”rajattomia ja rajallisia pelejä”. Urheilu on rajallinen peli, johon pätevät eri säännöt kuin oikeaan elämään. Tässä erossa piilee suurin väärinymmärrys ja harhaoppisuus, joka erottaa urheilun oikeasta elämästä. Erityisesti yrityselämästä.

Urheilussa on kolme asiaa, jotka eivät päde moniin muihin elämän osa-alueisiin:

1) Kaikille on samat ja jokseenkin muuttumattomat säännöt.

2) Kilpailijat ovat ennalta tiedossa.

3) Tavoite on selkeä ja etukäteen määritelty, eli voittajat ja häviäjät on helppoa erottaa toisistaan.

Meidän elämämme on täynnä rajattomia pelejä ja ongelmia syntyy, kun alamme soveltamaan rajallisten pelien lainalaisuuksia rajattomiin peleihin.

Sopivana esimerkkinä toimii salolaisille niin rakas Nokia. Voittiko Nokia matkapuhelinmarkkinat? Kuka määrittelee yritystoiminnassa, mitä voittaminen on? Mitä mittareita käytetään? Myytyjä matkapuhelimia? Katetta? Työntekijöiden tyytyväisyyttä? Markkinaosuutta?

Nokia oli johtava yritys monellakin mittarilla, mutta hetkelliseen johtoasemaan tuudittautuminen saattaa kostautua, kun kilpailijoita tulee jatkuvasti lisää, säännöt muuttuvat ja peliaika on loputon.

Entä kuka oli Nokian kilpailija? Kiinassa kopioitiin kaikkea mitä Nokia teki, kun taas Yhdysvalloissa kehitettiin aivan uudenlaista palvelumallia Applen johdolla, joka lopulta osoittautui Nokian kohtaloksi.

Mutta kuka on sitten voittaja? Rajattomien pelien ominaispiirre on, että voittaja on se, joka pysyy pelissä mukana pisimpään. Tavoitteena ei siis ole voittaa vaan pysytellä mukana, kunnes kilpailua ei ole. Voittaa voi vain, jos kukaan muu ei pelaa.

Se mitä peliä pelaamme, on suurin harha ja väärinymmärrys, joka urheilun ja muun elämän vertauksiin liittyy. Urheilu elää kilpailusta ja ilman kilpailua kaikki järki katoaa kilpaurheilusta. Vai haluaisitteko käydä katsomassa, kun Vilpas pelaa Salohallilla ilman vastustajaa? Muussa elämässä ei ole samanlaisia sääntöjä.

Vai mitä olet mieltä, joko oletko voittanut elämän pelin?

Juho Nenonen

Kirjoittaja on Vilpasta edustava ammattikoripalloilija ja yrittäjä, joka uskoo elinikäiseen oppimiseen.

