Jukka Jalonen ei heiluta valkoista lippua

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen saapui tiedotusvälineiden tentattavaksi pettyneenä, mutta yllättävän leppoisana. Takana oli 1–4-tappio Kanadalle MM-kilpailujen puolivälierässä.

Torstain myöhäisillan ottelussa päättyi Jalosen huima menestysjakso Leijonien päävalmentajana, kun vauhdikas Kanada rokotti Suomen virheistä. Tehottomuus vaivasi Tampereella koko kisaurakan ajan paria pikkumaista otettua murskavoittoa lukuun ottamatta.

– Fakta oli se, että tehokkaampi joukkue voitti. Loimme enemmän paikkoja kuin vastustaja. Pidimme kiekkoa varmaan 65 prosenttia pelistä. Kun ei saa tehtyä maalia, käy näin.

Kanada teki maalin ensimmäisessä ja maalin toisessa erässä, mutta Jalonen nosti ratkaisevana esille Michael Carconen kolmannen erän alun täysosuman.

– Kolmas maali kolmannen erän alussa. Siihen nitkahti. Siihen asti olimme mukana pelissä ja hallitsimme.

– Meillä oli riittävä määrä maalipaikkoja tehdä kolme maalia. Ei vaan tehty.

Teemu Hartikainen kavensi 1–3:een ottelun loppuminuuteilla. Kiri jäi vajaaksi.

Jalosen Leijonat on ollut viime vuosina voittokone, joka on pelannut huolellisesti, pärjännyt erikoistilanteissa, puolustanut hyvin ja ollut riittävän venymiskykyinen. Myös maalivahtipeli on ollut huippuluokkaa. Tampereella vanhoista vahvuuksista vaikutti toimivan vain alivoimapeli.

Kanadan ensimmäinen ja toinen maali syntyivät vastahyökkäyksistä, joihin liittyi Suomen puolustuksen möhliminen.

– Meille tuli ottelussa muutama meille epätyypillinen virhe, Jalonen myönsi.

Puolivälierätappio 13 vuoden jälkeen

Jalosen ensimmäisen päävalmentajajakson aikana Leijonat jäi MM-puolivälieriin 2009 ja 2010.

Maailmanmestaruus 2011 ja olympiapronssi 2010 jättivät kokonaisuuden positiivisen puolelle, vaikka MM-kotikisoissa 2012 ja 2013 oli jälleen nihkeää nelossijoineen.

Tiedotusvälineiden edessä nähtiin usein äreä päävalmentaja. Sittemmin tilanne on ollut toisenlainen.

– Tähän ammattiin kuuluu, että fanit ja media ottavat kantaa, paatunut Jalonen tuumi.

Nykyisen päävalmentajajakson aikana Suomi on saavuttanut kaksi maailmanmestaruutta, olympiakullan ja MM-hopean. Puolivälierätappio oli nykyisen jakson ensimmäinen.

Vuoden päästä MM-kilpailut pelataan Tshekissä. Jalosen sopimus ulottuu sinne asti, ja hän vakuuttaa työhaluja riittävän, vaikka matka päättyi liian aikaisin.

– En ole heiluttamassa valkoista lippua.

Petteri Ikonen