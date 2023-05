Jukka Jalonen luottaa Kasperi Kapaseen MM-kotikisoissa: ”Hän tuo räjähtävyyttä ja hyvän laukauksen”

MM-kotikisat perjantaina Yhdysvaltoja vastaan aloittava Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue harjoitteli torstaina päivällä ensimmäisen kerran Tampereen modernin areenan jäällä.

Joukkueen NHL-hyökkääjistä toista kertaa aikuisten MM-kisoihin osallistuva Kasperi Kapanen pelaa tätä tietoa toisessa ylivoimakentällisessä, jossa viivapakkina on Olli Määttä sekä muina hyökkääjinä Kaapo Kakko, Joel Armia ja Antti Suomela.

– Olen tarjolla keskellä, jos siihen saisi kiekon, Kapanen kommentoi treenin jälkeen.

Muutoin Kapanen pelaa kolmosketjussa Juho Lammikon ja Jere Sallisen kanssa.

– Juhon kanssa olin voittamassa nuorten MM-kultaa 2016. Jeren kanssa en ole paljon pelannut, mutta hänellä on paljon kokemusta voittamisesta, Kapanen sanoi.

Kapanen aloitti NHL-uransa Torontossa, sen jälkeen hän pelasi kaksi ja puoli kautta Pittsburghissa tammikuun lopulle 2023 saakka. Kauden NHL-tehot olivat Pittsburghissa ja St. Louisissa 66 ottelussa 15+19=34.

– NHL:ssä en ole joukkueen kanssa saavuttanut juuri mitään. Kuusi kertaa pudottiin ekalla kierroksella. Viime kaudella St.Louisissa ei päästy edes pleijareihin (pudotuspeleihin), parhaat kokemukset kaudelta ovat maali ulkoilmaottelussa Bostonissa sekä yksi hattutemppu, Kapanen totesi.

”Parannettavaa riittää aina”

Ennen kisoja Kapanen pelasi viisi harjoitusottelua, saldo oli 1+1=2.

– Pystyn varmasti paljon parempaan täällä kuin mitä oli nuo kevään aiemmat ottelut. Parannettavaa omassa pelissä riittää aina, sanoi kritiikkiäkin saanut Kapanen.

Päävalmentaja Jukka Jalonen odottaa Kapaselta tehoja.

– Kapanen ei olisi joukkueessa, jos en uskoisi hänen onnistumiseensa. Hän tuo joukkueeseen räjähtävyyttä ja hyvän laukauksen. Hän on hyvä yleispelaaja ja saa vastuuta ylivoimallakin. Valmensin häntä jo nuorten MM-kisoissa 2016. Sen jälkeen olen pitänyt säännöllisesti yhteyttä hänen kanssaan, Jalonen sanoi.

Perjantain ottelussa Kapasella on vastassa kaksi tutumpaa pelaajaa. Maalivahti Casey DeSmith pelasi 38 ottelua Pittsburghissa ja hyökkääjä Drew O’Connor 46 ottelua saldolla 5+6=11. Kapanen syötti joulukuun lopulla O’Connorin kauden avausmaalin.

– Pelasin hänen kanssaan muutaman ottelun samassa ketjussa. Drew on hyvä rouhija ja kova luistelija. Casey on ollut vähän Tristanin (Jarry) varjossa, mutta on laatupelaaja. Juuse Saros tulee mieleen hänen tavastaan pelata, Kapanen arvioi.

Yhdysvalloilla nuoria ja nälkäisiä pelaajia

Yhdysvallat on Kapasen arvion mukaan hyvä sekoitus nuoria ja nälkäisiä pelaajia.

– Muutaman muun tiedän jotenkin, mutta en paljonkaan tiedä joukkueesta. Jenkit laukovat paljon, ja pitää puolustaa hyvin, Kapanen sanoi.

Nuorten maailmanmestaruuden toisella yrittämällään Helsingissä 2016 voittanut Kapanen pelasi myös kaksi kertaa alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa. Alle 20-vuotiaiden kisoja voisi olla kolmet, mutta hän loukkaantui aamujäillä joulukuussa 2013 ennen harjoitusottelua Kanadaa vastaan, ja näin tammikuiset MM-kultajuhlat Malmössä jäivät kokematta.

Aikuisten MM-kisoissa hän oli 2018 Tanskassa. Suomi hävisi puolivälieräottelun Sveitsille 2–3. Kapanen teki Tanskassa maalin ensimmäisessä A-maaottelussaan.

– Joukkueena ei menestytty, mutta muuten kisat olivat kiva kokemus, Kapanen muistaa.

Määttä nauttii ylivoima-ajasta

Suomen MM-kotikisajoukkueen pelaajat ovat kolme kertaa juhlineet jääkiekon NHL:n Stanley Cupin mestaruutta. Mikko Rantanen juhli viime vuonna, Olli Määttä 2016 ja 2017.

Detroit Red Wingsissä päättyneen NHL:n runkosarjakauden pelannut Määttä tunnetaan peruspuolustajana, mutta Tampereella hän saanee ylivoimavastuutakin.

– Kukapa puolustaja ei pelaisi mielellään myös ylivoimalla, ja olen valmis siihen rooliin. Detroitissa en ylivoimaa pelannut, viimeksi olen pelannut sitä pari vuotta sitten, Määttä muisteli torstain harjoitusten jälkeen.

Määttä teki avauskaudellaan Pittsburghissa NHL:ssä 2013–2014 kolme ylivoimamaalia, sen jälkeen yhden tammikuussa 2019 myös Pittsburghissa. Ylivoimapisteitä hänellä on 21.

MM-kotikisojen ensimmäisen vastuksen Yhdysvaltojen joukkueessa pelaa Stanley Cupia niin ikään 2016 ja 2017 juhlinut hyökkääjä Nick Bonino.

– USA taisi tulla keskiviikkona Tampereelle, en ole vielä ehtinyt näkemään. Jos nähdään kaukalon ulkopuolella, sitten vaihdellaan kuulumiset. Jäällä keskitytään pelaamiseen. Yhdysvaltojen joukkue on minulle aika outo, muutama tuttu nimi heillä pelaa, Määttä sanoi.

NHL:ssä pelataan lähes aina kuudella puolustajalla, mutta Määttä vakuutti tottuvansa kahdeksan puolustajan systeemiin.

– Näyttöjä tämän systeemin toimivuudesta riittää. Pysyy fressimpänä, Määttä korosti.

Suomen MM-joukkueen pelaajista hyökkääjät Harri Pesonen ja Waltteri Merelä treenasivat mustissa paidoissa, kun muilla oli sininen tai valkoinen.

– Heidän passejaan ei leimata vielä, mutta ei minulla ole mitään aikataulua siitä, milloin joukkueen kokoonpano lyödään lukkoon, tiivisti päävalmentaja Jukka Jalonen.

Juha Aaltonen