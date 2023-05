Salon väkiluku on kääntynyt nousuun alkuvuoden aikana. Kaupungin ennakkoväkiluku oli huhtikuussa 50 985. Se tarkoittaa, että kaupunkilaisia on 50 enemmän kuin vuoden vaihteessa.

Muutos on iso, sillä kaupunki on kärsinyt jo vuosien ajan väkiluvun laskusta.

Salon kasvu perustuu maahanmuutolle. Kuntien välinen muutto ja luonnollinen väestönkasvu on Salossa miinusmerkkistä.

SOMERON väkiluku on alkuvuonna hieman miinuksella, samoin viime vuonna reippaasti kasvanut Paimio.

Varsinais-Suomessa on 27 kuntaa, joista 12:ssa väkiluku on noussut alkuvuoden aikana. Muissa väkiluku on laskenut.

Eniten väkiluku on pienentynyt alkuvuonna Uudessakaupungissa, jossa miinusta on kirjattu 36 henkilön verran.

Kaiken kaikkiaan Varsinais-Suomen väkiluku on kasvanut alkuvuonna 812 henkilöllä. Maakunnan väkiluvuksi lasketaan nyt 486 379 asukasta.

Luvut perustuvat Tilastokeskuksen kerran kuukaudessa julkaisemiin väestön ennakkotietoihin. Vuoden 2022 väkiluku on vahvistettu, joten myös Varsinais-Suomen kuntien väkiluvun muutostiedot suhteessa vuoden vaihteeseen ovat tarkentuneet viime kuun tiedoista. Huhtikuun ja alkuvuoden väkilukutiedot tarkentuvat vielä myöhemmin.

TURKU on kerännyt alkuvuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana uutta väkeä lähes 460 henkeä. Se on luonnollisesti Varsinais-Suomen suurimmilla luvuilla kasvava kaupunki.

Raisio on kirinyt Kaarinan ohi myös lukumääräisessä kasvussa. Raision väkiluku kasvoi vuoden neljänä ensimmäisenä kuukautena 185 hengellä ja Kaarinan 135:llä.

Raision kasvu selittyy pääosin maahanmuutolla. Kuntien välisessä muutossa ja luonnollinen väestönkasvu on Raisiossa miinusmerkkistä.

Kaarinan ja myös Naantalin kasvu taas perustuu kuntien väliseen muuttoon.

SUOMEN VÄKILUKU oli huhtikuun lopussa 5 571 439, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Väkiluku kasvoi tammi–huhtikuun aikana 7 469 hengellä. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 13 597 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli 6 209 vähemmän kuin kuolleita.

Tammi–huhtikuun aikana syntyi 13 799 lasta eli 772 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2022. Kuolleiden määrä oli 20 008, mikä on 1 810 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Huhtikuun ennakkotilaston mukaan ulkomailta muutti Suomeen tammi–huhtikuussa 17 298 henkeä ja Suomesta muutti pois 3 701 henkeä. Maahanmuuttoja oli 4 718 enemmän ja maastamuuttoja 814 vähemmän kuin edellisvuoden tammi–huhtikuussa. Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli 1 878 ja maastamuuttajista 2 312 henkeä.

Kuntien välisiä muuttoja kertyi tammi–huhtikuun aikana 74 437. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kuntien väliset muutot vähenivät 5 735 muutolla vuoden 2023 kuntajaon mukaan.