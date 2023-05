Käärijä on oiva roolimalli

Euroviisujen finaali järjestetään lauantaina Liverpoolissa ja mukana on myös Suomen Käärijä kappaleellaan Cha cha cha. Vantaalainen Jere Pöyhönen voi olla tyytyväinen saavutukseensa, kävi finaalissa miten tahansa.

Ei ole tavatonta, että ennen finaalia suomalaisten odotukset menestyksestä nousevat korkealla. Suomalaiseen viisuperinteeseen kuuluu olennaisena osana, että kotimaassa ennakkosuosikkina pidetty kappale päätyykin mystisesti pistetaulukon häntäsijoille. Tällä kertaa menevästä konepoppikappaleesta on kehittynyt ihan aito ilmiö.

Iloiselta juomalaululta vaikuttavan kappaleen ovat ottaneet omakseen etenkin lapset. Aikuisten suosio on seurannut perässä. Kuuleman mukaan kouluissa on hihkuttu Cha cha chata pitkin kevättä. Salossakin äidit ovat saaneet ommella vihreitä boleroja.

Viinanhuuruista menoa kuvailevan kappaleen on välillä katsottu sopivan huonosti lasten suuhun. Toisaalta Cha cha chan sanoituksista on löydetty myös syvempää sanomaa ja kritiikkiä alkoholin sävyttämää juhlakulttuuria kohtaan.

Se on toissijaista, sillä jokainen juomalaulu on pohjimmiltaan kirjoitettu päinvastaista tarkoitusta varten. Kysykää vaikka Hectorilta tai Irwiniltä. Myöskään Käärijän kappaletta ei kannata ottaa liian vakavasti. Euroviisut on ennen kaikkea iloisen kertakäyttöpopin riemujuhla, jossa harva kappale jättää pidempää muistijälkeä.

Ilmiönä Euroviisut on hämmentävä. Urheilun ulkopuolella Eurooppaan ei ole onnistuttu luomaan juuri muita yhtenäiskulttuurin elementtejä. Yleisradioyhtiöiden järjestämä laulujuhla jaksaa kuitenkin kiinnostaa vuodesta toiseen.

Tapahtuman ovat ottaneet omakseen erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, mutta se ei estä konservatiivisimpiakaan maita kannustamasta riemumielin omia edustajiaan. Euroviisut tekee erityisen ansiokasta työtä tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi.

Suomen Käärijä puolestaan rikkoo rohkeasti pop-maailman kiiltokuvamaista ja muovista pintaa. Pottatukkainen ja iskävartaloinen räppäri uskaltaa pukeutua pelkkään boleroon ja olla lavalla oma itsensä. Se on hieno esimerkki, etenkin lapsille ja nuorille.

Suomi on voittanut Euroviisut kertaalleen, Lordin Hard Rock Hallelujah -kappaleella vuonna 2006. Voitto tuli piste-ennätyksellä. Käärijä voi panna vielä paremmaksi, nimittäin voittaminen suomenkielisellä kappaleella olisi historiallisen kova temppu.