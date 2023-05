Käärijälle ennakoidaan voittoa Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista – finaalipaikasta kilpailee tänään monta ennakkosuosikkia

Suomea Euroviisuissa edustava Käärijä nousee tänään Liverpoolin viisulavalle kilpailun ensimmäisessä semifinaalissa.

Illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, joista finaaliin pääsee yleisöäänestyksen perusteella kymmenen. Vedonlyöjät ovat ennustaneet kappaleella Cha cha cha kilpailevaa Käärijää ensimmäisen semifinaalin voittajaksi.

Suomen aikaa kello 22 alkavaa lähetystä voi seurata TV1:llä ja Yle Areenassa sekä kuunnella Ylen radiokanavilta.

Ensimmäistä semifinaalia pidetään tänä vuonna kahdesta semifinaalista korkeatasoisempana, sillä siinä kilpailee monta artistia, joille on veikattu korkeita sijoituksia. Lavalle nousee tänään Käärijän lisäksi muun muassa koko viisujen suurin ennakkosuosikki, Ruotsin Loreen.

Paikasta finaaliin kilpailee myös moni muu fanien suosikki. Norjan Alessandran Queen of Kings nousi alkuvuodesta hitiksi Tiktokissa. Israelin Noa Kirel puolestaan on kotimaassaan supertähti ja erottuu muista tämän vuoden artisteista näyttävällä tanssikohtauksella.

Kroatiaa edustaa kotimaassaan provokatiivisista esityksistä tunnettu yhtye Let 3. Sodanvastainen kappale Mama SC! pilkkaa diktaattoreja, ja sitä säestää kenties koko viisujen erikoisin lavashow. Yhtye on joskus esiintynyt myös alasti, mutta on jättänyt viisulavalla sentään kalsarit jalkaan.

Näyttäviä lavaesityksiä on luvassa myös Maltalta ja Serbialta, tosin keskenään hyvin erilaisia: Malta tuo lavalle pirteää hyväntuulista poppia, Serbia puolestaan dramaattista, jopa dystooppista tunnelmaa.

Semifinaalien jatkoon pääsijät valitaan tänä vuonna pelkästään yleisöäänestyksellä. Finaalin lopputulos ratkaistaan yleisöäänestyksen ja ammattilaisraatien pisteiden perusteella.

Torstain toisessa semifinaalissa finaaliin äänestetään niin ikään kymmenen maata. Semifinaalien sijoitukset kerrotaan vasta lauantain finaalin jälkeen.

Suoraan finaaliin pääsevät Euroviisujen suuret rahoittajamaat Britannia, Espanja, Italia, Ranska ja Saksa sekä viime vuoden voittaja Ukraina.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna Britannian Liverpoolissa. Britannia isännöi viisuja viime vuoden voittajan Ukrainan puolesta.

Maiju Ylipiessa