Kaivattu kanttiini on jälleen auki – asiakkaita riitti jo ensimmäisenä päivänä

Salon sairaalan kanttiini avasi ovensa jälleen pitkän tauon jälkeen. Kuiron Leipomon kahvila Meeri aloitti maanantaina toimintansa kanttiinin tiloissa.

Kanttiinin avautumista oli odotettu jo usean kuukauden ajan. Se oli ollut suljettuna siitä lähtien, kun Varsinais-Suomen hyvinvointialue eli Varha aloitti toimintansa. Uuden kahvilan avautuminen ilahduttikin asiakkaita, ja positiivista palautetta tuli paljon.

– Kahvilalla on ollut oikein hyvä ja sydämellinen vastaanotto. On niin mukavaa, että on paikka, johon tulla, kertoo Marja-Leena Paakkonen Kuiron Leipomosta.

Kahvilassa työskentelevän Henna Laaksosen mukaan väkeä riitti heti aamusta alkaen. Puoleen päivään mennessä asiakkaita oli käynyt jo toistasataa. Kaupaksi kävivät erityisesti täytetyt sämpylät, mutta kysyntää riitti muillekin tuotteille.

Kahvila Meerin valikoimaan kuuluu Kuiron tuttuja tuotteita, kuten pullaa, sämpylöitä, patonkeja ja erilaisia leivoksia. Tarjolla on myös lounassalaatteja. Runsaasta valikoimasta löytyy Henna Laaksosen mukaan jokaiselle jotakin.

– Valikoimaa on niin paljon, että nämä vitriinit ovat liian pienet, Laaksonen naurahtaa.

Uuden kahvilan herkuista saapui nauttimaan Anneli Heimo. Hänen mielestään kahvilassa on oikein mukava tunnelma. Heimo uskoo, että sairaalan kanttiini on monelle tärkeä paikka.

– Moni jännittää lääkärille menoa. Täällä saa vähän rauhoittua, hän pohtii.

Kahvilaan saapuivat myös Jenni ja Akseli Karhu. He päättivät pistäytyä pullalle astmakontrollin jälkeen. Jenni Karhu kertoo, että kahvilan avautuminen oli iloinen yllätys.

– Emme olleet varmoja, oliko kahvila auki tänään. Onneksi oli. Tätä on kyllä odotettu, Jenni Karhu toteaa.

Uusi kahvila sijaitsee tutuissa kanttiinin tiloissa Salon sairaalan ala-aulassa. Kahvila palvelee asiakkaita kesän ajan arkisin kello 7–16. Marja-Leena Paakkosen mukaan aukioloaikoja laajennetaan syksyllä, kun kahvilaan saadaan lisää työntekijöitä. Silloin kahvila on todennäköisesti auki myös viikonloppuisin.

– Toimintaa kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaan, Paakkonen tiivistää.

Salon Seudun Sanomat kertoi aiemmin, että Kuiron Leipomo valikoitui kanttiinin yrittäjäksi kahdeksan hakijan joukosta. Kuiron Leipomolla on sairaalan kanttiinin lisäksi kolme muuta kahvilaa, jotka sijaitsevat Helsingintiellä, kauppakeskus Linjurissa ja Halikossa.