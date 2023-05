Kaksi juutalaista pyhiinvaeltajaa ja kaksi turvallisuusjoukkojen jäsentä kuoli Tunisiassa poliisin avattua tulen

Kaksi vuosittaiseen pyhiinvaellukseen osallistunutta juutalaista ja kaksi Tunisian turvallisuusjoukkojen jäsentä kuoli tiistaina Tunisiassa Djerban saarella poliisin avattua tulen, kertoo Tunisian sisäministeriö.

Lisäksi neljä muuta pyhiinvaeltajaa ja viisi turvallisuusjoukkojen jäsentä haavoittui hyökkäyksessä.

Viranomaiset ampuivat tulen avanneen poliisin. Sisäministeriön mukaan hyökkäyksen tehnyt poliisi oli ensin ampunut kollegansa ja ottanut tämän ammukset.

Tunisian ulkoministeriön mukaan toinen kuolleista juutalaisista oli tunisialainen ja toinen ranskalainen.

Djerban saarella sijaitsee Afrikan vanhin synagoga, Ghriba. Synagogassa oli hyökkäyshetkellä sisällä satoja vuosittaiseen pyhiinvaellukseen osallistuneita. Ampuma-aseiden ääni aiheutti paikallismedian mukaan paniikkia synagogassa.

Järjestäjät ovat kertoneet, että pyhiinvaellukseen osallistuu yli 5 000 juutalaista, jotka ovat enimmäkseen ulkomailta.

Noin 12 miljoonan asukkaan Tunisian väestöstä juutalaisia on noin prosentti. Djerban saari on tunnettu lomakohde, jonne on tehty myös Suomesta pakettimatkoja ainakin 1990-luvun alussa.