Kaksoisveljensä kohdannut Jesse Huhtala ei unohda koskaan perjantai-iltaa Brahenkentällä –”Jos vaan saan jalan vapaaksi, niin vedän”

Urheilijan uralla sattuu hetkiä, jotka muistaa lopun elämänsä. Parhaille hetkiä tulee koko säilömuisti täyteen, joillekin vain muutamia ohikiitäviä hetkiä.

SalPan Jesse Huhtalalle sattui perjantai-iltana Helsingin Brahenkentällä tällainen hetki.

– Tätä ei hevillä unohda, Huhtala myönsi.

SalPa dominoi ottelun avausvarttia Käpylän Palloa vastaan. 16. minuutilla Huhtala puski Roope Pyyskäsen täydellisen keskityksen verkkoon.

Avausmaalin jälkeen SalPa kadotti täysin otteensa. KäPa tuli Juri Kinnusen rankkarilla tasoihin ja meni johtoon kulmapotkun jälkitilanteesta, jossa toppari Niilo Heikurinen tökkäsi pallon verkkoon.

Tauon jälkeen SalPa istahti takaisin kuskin paikalle. Michael John puski Oskari Jakosen keskityksen tolppaan, mutta tasoitusta ei tullut. Vaihdot toivat virtaa erityisesti oikealle laidalle, jossa Pauli Katajamäki tikkasi kerta toisensa jälkeen karkuun.

Sitten tuli Huhtalan hetki.

Heikurinen arvioi SalPan Mikael Anttilan lähettämän pitkän pallon väärin ja Huhtala laukoi ensimmäisellä, joskin epäpuhtaalla, kosketuksella tasoituksen. Pelikello näytti sillä hetkellä 81.11.

– Olihan se vähän epäpuhdas, mutta boksissa pitää laittaa ykkösellä (ensimmäinen kosketus), jos mahdollista, Huhtala muistutti.

Pallo tuotiin takaisin keskipisteeseen ja KäPa lähti rakentamaan peliä alhaalta. Katajamäki sai riistettyä pallon Huhtalalle, joka pyörähti rangaistusalueen kulmalla ja laukoi yläsivukierteisen pallon maalin etuylänurkkaan.

Pelikello näytti 82.17 eli maalien välissä oli vain 66 sekuntia ja pallo ehti olla pelissä vaivaiset 27 sekuntia!

Väitän, että sinulla oli sen verran adrenaliinia veressä tasoitusmaalin jälkeen, ettet olisi normitilanteessa edes yrittänyt siitä paikasta vetoa?

– Varmasti näin, itseluottamus oli kunnossa. Ajattelin, että jos vaan saan jalan vapaaksi, niin vedän. Treeneissä nuo vedot ovat uponneet.

Huhtalalle hattutemppu oli erityinen siksikin, että vastustajan topparina pelasi hänen kaksoisveljensä Roope. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun veljekset kohtaavat sarjaottelussa.

– Itse asiassa odottelen Roopea tässä kopin ulkopuolella, veljensä luokse ottelun jälkeen lähtenyt Jesse naurahti.

Huhtala pelasi viime kaudella Ykköstä PEPOssa 23 ottelua, joissa syntyi kolme maalia. Nyt Huhtala on tehnyt viidessä ottelussa viisi maalia, on Ykkösen maalipörssin kärjessä ja SalPa on Ykkösen jaetulla kärkipaikalla Gnistanin kanssa.

Onko jalkapallo tuntunut koskaan aiemmin näin hyvältä?

– Jalkapallo tuntuu aina hyvältä, mutta kyllä nyt ollaan aallonharjalla.

Huhtala myönsi, että ensimmäiset 25 minuuttia oli kauden parasta SalPaa. Päävalmentaja Tero Suonperä pisti vielä paremmaksi.

– Ne 25 minuuttia olivat parasta SalPaa minun aikanani. Vastustajan valmentaja ( Jordi Aluja ) sanoi mulle, että ”You have a fucking good team”.

SalPalta oli sivussa Elmo Heinonen sekä kummatkin wingbackit Walid Abdelali ja Jonatan Guseff . Niinpä ryhmitys muuttui 3–4–2–1:stä 4–3–3:een. Muodon piikkiin johtomaalin jälkeistä nukahdusta on vaikea laittaa, sillä se osoitti toimivuutensa jo alussa. Nousun siemen taas kylvettiin jälleen kerran onnistuneilla vaihdoilla.

– Osoitimme jälleen kerran, miten laaja rinki meillä on, vaikka kolme pelaajaa puuttui, Suonperäkin huomautti.

Viimeisen viiden kauden aikana Ykkösessä säilyminen on vaatinut 1,1 pistettä ottelua kohti eli 27 ottelun sarjassa 30 pistettä. SalPalla on nyt viiden ottelun jälkeen 10 pistettä.

Rehellisesti: onko tämä yllätys?

– Ei, Suonperä kuittasi.

– Tässä sarjassa ei ole ainuttakaan joukkuetta, jota me emme pystyisi voittamaan.

Ensi viikolla SalPa viettää Tammisaari-viikkoa. Tiistaina Suomen cupissa tulee vastaan EIF:n kakkosjoukkue ja lauantaina Ykkösen kotiottelussa EIF:n ykkösjoukkue.

– Onhan tämä siistiä! Kirjoitamme huikeaa tarinaa, Suonperä hehkutti.

Ykkönen: KäPa–SalPa 2–3 (2–1)

17. Jesse Huhtala 0–1

26. Juri Kinnunen rp. 1–1

34. Niilo Heikurinen 2–1

82. Huhtala 2–2

83. Huhtala 2–3

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Daniel Kepot (v), Michael John, Joonas Meura (v), Frans Grönlund; Mikke Louhela (62. Pauli Katajamäki), Aleksi Jännes (73. Bamo Ahmadi); Roope Pyyskänen (v) (90. Topi Sistonen); Albijon Muzaci (62. Jongtae Yoon), Jesse Huhtala, Oskari Jakonen (63. Mikael Anttila).

SalPan muut vaihtopelaajat: Samu Volotinen (mv), Otto Salmensuu.

OHO!

17-vuotias Topi Sistonen teki debyyttinsä Ykkösessä.

SalPan seuraava ottelu: ti 16.5. Suomen Cupin 4. kierrosta EIF 2–SalPa Tammisaaren keskuskentällä kello 18.30.