Kalle Rovanperä on kiinni kauden avausvoitossa Portugalissa

Toyotan Kalle Rovanperä on kiinni kauden avausvoitossa rallin MM-sarjassa. Rovanperä oli lauantaina Portugalissa huimassa lyönnissä, kun puolustava maailmanmestari takoi viisi erikoiskokeen pohja-aikaa ja karkasi lähes minuutin päähän pahimmista uhkaajistaan. Viidentoista pätkän jälkeen Rovanperän johtoasema oli 57,5 sekuntia ennen Hyundain Dani Sordoa.

– Olimme heti aamulla hereillä ja ajoimme täysillä. Puskimme kovaa, vaikka pito oli huonoa. Ajoin silti samalla tavalla kuin pitoa olisi ollut, joten kello tykkäsi, Rovanperä sanoi.

Revittyään muhkean johtoaseman jo aamun pätkillä, keskittyi Rovanperä iltapäivällä välttelemään turhia riskejä. Silti suomalaiskuski löi tauluun pohja-aikoja.

– Iltapäivällä ajoimme järkevästi ja välttelimme turhia riskejä. Kiertelin kiviä ja pahoja uria. Toki yritin ajaa hyvällä rytmillä, mutta ei siinä ollut mitään yliyrittämistä. Toivotaan, että voimme välttää ongelmat myös huomenna, Rovanperä totesi.

Lappi toivoo lupaa

Hyundai-kuski Esapekka Lappi kärkkyi aamupäivän lenkin jälkeen jopa kakkostilaa, mutta pieksämäkeläinen lähtee sunnuntain neljälle viimeisille pätkille neljäntenä. Edellä ovat tallikaverit Sordo ja Thierry Neuville.

– On pakko hyökätä, jotta pysyn kärkitaistelussa, Sordo selitti kärkiaikaansa.

– Pelkäsin renkaiden puolesta, mutta oli pakko pitää hyvää vauhtia.

Sordo kehui autoaan. Neuvillella ja Lapilla on ollut myös iltapäivällä pito-ongelmia.

– Yritän koko ajan kaikkeni, mutten luota autooni, kun pito loppuu. Kuoppaisemmilla osuuksilla on helpompaa, ja silloin voin hyökätä, Neuville kertoi.

Sordo on karannut Lapilta reilun kymmenen sekunnin päähän, mutta Hyundain ykköstähteen Neuvilleen on eroa vain 2,3 sekuntia. Toinen asia on, saako Lappi enää haastaa Hyundain belgialaiskuskia.

Toinen asia on, saako Lappi enää haastaa Hyundain belgialaiskuskia.

– Jatkoimme aamulla siitä, mihin jäimme iltapäivällä. Toki jos Kalleen vertaa, niin emme me olleet kovinkaan lähellä. Tiimikavereihin peilaten vauhti oli kuitenkin hyvää, ja se on tärkeintä. Näyttää siltä, että meidän autollamme ei kovempaa pääse, Lappi totesi.

Viidennellä sijalla kilpailussa ajaa M-Sport Fordin Ott Tänak. Kuudentena on WRC2-luokkaa johtava Skodan Oliver Solberg ennen tiimikavereita Gus Greensmithia ja Andreas Mikkelsenia. Rengasrikosta perjantaina kärsinyt Teemu Suninen on WRC2-luokassa kuudentena.

Portugalin MM-ralli huipentuu sunnuntaina, jolloin ohjelmassa on vielä neljä erikoiskoetta.

Aki Hietavala, Pasi Rein