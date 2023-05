Kanada tainnutti Leijonat – unelma MM-mitalipeleistä haihtui Tampereen illassa

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue hävisi myöhään torstai-iltana MM-kilpailujen puolivälierän Kanadalle maalein 1–4 ja jäi arvokilpailujen mitalipelien ulkopuolelle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018.

Jukka Jalosen nykyisen päävalmentajajakson aikana Leijonat pääsi joka kerta välieriin ja mitalipeleihin Riiassa ja Tampereella pelattuihin MM-kilpailuihin asti.

Kaksi maailmanmestaruutta, olympiakulta ja MM-hopea eivät auttaneet, kun kakkos- ja kolmoskorin NHL-pelaajista koottu Kanada rokotti vastahyökkäyksistä ja Suomen puolustuksen virheistä.

Jalosen Leijonille tyypillistä venymistäkään ei riittänyt enää kolmanteen erään, johon Suomi lähti kahden maalin takaa-ajoasemassa, vaan tuttu ja takuuvarma voittokone hyytyi Tampereella kotiyleisön edessä.

Ylivoima ei toiminut taaskaan

Yleisö toivotti Kanadan tervetulleeksi kaukaloon buuauksin, mutta vaahteranlehtipaidat pitivät vauhtia ensimmäisessä erässä ja vyöryttivät peliä Emil Larmin vartioimalle Suomen maalille.

Leijonat pääsi ylivoimalle jo neljännellä minuutilla, mutta Sakari Mannisen johtaman ykkösviisikon yritykset jäivät vaisuiksi.

Ennen erän puoliväliä Mannisen viisikko loi tilanteen Samuel Montembeaultin vartioimalle maalille, mutta Kanada karkasi vastahyökkäykseen.

Jack Quinn ja Lawson Crouse puhkoivat myöhässä olleen Suomen puolustajaparin Mikko Lehtonen–Atte Ohtamaa ennen kuin Quinn yllätti Larmin alakulmaan suuntautuneella laukauksella.

Erän puolivälin jälkeen Montembeault sai pelin viivyttämisestä kahden minuutin rangaistuksen, mutta Suomen ylivoimapeli ei tuottanut vieläkään maalia.

Leijonat myllytti toisen erän alussa pitkän jakson. Etenkin Antti Suomelan kakkosketju pyöritti peliä, mutta tehot puuttuivat.

Kanada tuplasi johdon Suomen hyvän vaiheen jälkeen. Puolustaja Ville Pokka ryntäsi keskialueella maila edellä kiekkoon ja kaatui. Sammy Blais päätti vastahyökkäyksen 2–0-maaliin.

Halli-dj yritti tehdä kaikkensa, jotta kotiyleisön tunnelma olisi säilynyt ankeassa asemassa. Kaapo Kakko pääsi toisen takaiskun jälkeen läpiajoon, mutta Kanadan maalivahti Montembeault kesti. Hän selvitti myös Kasperi Kapasen laukauksen Kakon toisesta läpiajosta syntyneestä jatkotilanteessa.

Kolmannen erän alussa Michael Carcone taputteli lukemiksi 3–0. Teemu Hartikaisen kavennus oli laiha lohtu. Tyler Toffoli niittasi loppulukemat tyhjään maaliin.

– Toinen joukkue oli maalipaikoissa tehokkaampi. Tulos oli ehkä vähän tylympi kuin mitä peli antoi ymmärtää, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi C More Sportin tv-haastattelussa.

Kanada-ottelu jäi kapteeni Marko Anttilalle suurella todennäköisyydellä uran viimeiseksi Leijonissa.

– Eiköhän se ollut tässä. Kaikki on annettu, mitä kropasta ja mielestä lähtee, pelin jälkeen kunniakierroksen tehnyt Anttila sanoi C More Sportille ja kiitti Tampereen ottelun yleisöä.

Muistoja takavuosilta

Kolmissa edellisissä MM-kilpailuissa Suomi ja Kanada kohtasivat loppuottelussa. Suomi voitti noista kaksi.

Muutenkaan Kanada ei ole ollut Suomelle enää tuttu peikko, jota vastaan ennen Leijonat olivat pieniä, mutta torstai-illan esitys toi muistoja takavuosilta. Esimerkiksi 1993 ja 1996 Suomi hävisi Kanadalle MM-puolivälierän 1–5.

Ennen Tamperetta tuorein Kanadalle kärsitty puolivälierätappio oli Pyeongchangin olympialaisista, joissa Lauri Marjamäen luotsaama Suomi hävisi Kanadalle 0–1. Tuosta joukkueesta Tampereella olivat mukana Lehtonen, Manninen, Ohtamaa, Hartikainen, Miika Koivisto ja Marko Anttila.

Jalosen edellinen arvokilpailujen puolivälierätappio oli 13 vuoden takaa MM-kilpailuista. Kaikkiaan Jalonen on luotsannut Suomea 11 arvokilpailujen puolivälierässä. Torstai-illan tappio oli kolmas.

Petteri Ikonen