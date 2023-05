Kannatti muuttaa Saloon

Löytyykö Salosta kauppakeskusta, joka rohkenee leventää kaikki parkkiruudut saman levyisiksi kuin inva- ja lapsiparkkiruudut ovat nyt? Inva- ja lapsiparkkiruudut olisi merkittävä edelleen liikennemerkein ja näitä valvomaan voisi tilata pysäköintioperaattorin. Out of the box

Teollisuusliiton Aalto vaatii kolmikantaneuvotteluja. Alkoiko ahdistaa kun tuli julki, ettei paikallinen sopiminen laskenutkaan palkkoja, vaikka AY-pomot siitä niin varoittivat. Voi voi

Uudehkona, keskustassa asuvana, salolaisena myönnän olevani noloissani esitellessäni toispaikkakuntalaisille ystävilleni kaupunkini römpsähtäneen näköistä pääväylää. Eikö tässä kaupungissa ole julkisivulautakuntaa? Onko kaupunki ihan hampaaton? Nolottaa myös riitelevä hallinto ja nopeasti vaihtuvat kaupunginjohtajat. Ei anna kuvaa dynaamisesta, sitkeästi eteenpäin pyrkivästä Salosta. Onneksi tavankaupunkilaiset ovat välittäviä ja ihania, siksi kannatti muuttaa Hesasta tänne. Älkäämme turtuko rumuuteen

Ostin ok-talon Salon keskustan tuntumasta. Lähetin tarjouspyynnön jätteenkuljetuksesta kolmelle yritykselle. Yksi vastasi, ettei operoi alueella. Toinen ei vastannut mitään. Kolmas jätti tarjouksen. Missä tässä on todellinen kilpailu? Enemmän vaikuttaa kartellilta, jossa yritykset ovat sopineet keskenään hinnat ja toiminta-alueet. Hajattelija

Lindtmanin listassa Antti antoi etukäteen silloiselle eduskunnan puhemiehelle listan toivottavista puheenvuoroista. Ei sinipunalle

Kyllä hävetti. Ajellessani kaupungilla veteraanipäivänä huomasin ettei SSO:n toimipaikoissa liputettu. Kyllä olisi SSO:lla paljon vähemmin lipputankoja elleivät veteraanit olisi uhranneet nuoruutensa sodassa. Oma isänikin uhrasi viisi vuotta Suomen hyväksi. Veteraanipäivä ei jostain kumman syystä ole virallinen liputuspäivä, mutta silti tunsin entisenä työntekijänä myötähäpeää liputtamattomuudesta. Halpuutetaanko

Kohta Jooseppi saa sen osaavan oikeistohallituksen ja velanotto loppuu. Aika näyttää

Kivijalkakaupoissa on asiakaspuutetta, johtunee ostovoiman laskusta. Uudella hallituksella onkin kiire saada aikaan toimenpiteitä ostovoiman kasvattamiseen. Samalla kasvaa alv-kertymät ja valtion tulopuoli kasvaa. Toimenpiteitä odottava

267 km/h. Koska näille kaahareille saadaan kuria? Ei tässä riitä joku väliaikainen ajokielto, vaan vaaralliset vauhdeilla rehvastelijat passitettava suoraan vankilaan. Rauha maanteille

Uudelleen otettava käyttöön vanhanpojan ja -piian vero, joka tarkoitti Suomessa kovennettua verorasitusta 24 vuotta täyttäneille naimattomille, lapsettomille kansalaisille. Lapsiperheille annettava saman verran veronkevennystä. Vanhassa vara

Sen jälkeen kun säästötoimet alkoivat terveyden- ja sairaanhoidossa, ovat lääkärit saaneet jumalaisen aseman päättää ketä hoidetaan ja ketä ei. Lääkäreistä he, jotka ovat antaneet Hippokrateen valan, toimivat valan mukaisesti, mutta valaa antamattomat esimiehensä käskyjen mukaan. Vala velvoittaa

Onko Lounean kaapelitv-maksun nosto laiton? Pakkomyyntinä tulee viiden megan nettiliittymä mukaan vaikka ei tarvitse. Kysyn vaan voiko näin tehdä. Tietämätön