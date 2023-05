Kantaako noste sataan metriin? Reetta Hurske on kautta aikain hallitilastossa 25:s, ulkoradoilla 219:s

Pitkin yleisurheiluhistoriaa on puhuttu maailman nopeimmasta miehestä ja naisesta. Näillä määritelmillä on viitattu sadan metrin juoksuun.

Yksi suomalaisittain kiinnostavimmista kysymyksistä perjantaina alkavalla kaudella on se, miten matkan pidentyminen 60 metrin aidosta sprintistä jo pitkältä tuntuvaan sataan metriin vaikuttaa. Siitä riippuu paljolti Reetta Hurskeen pysyminen parrasvaloissa tai jääminen Euroopan mittakaavassakin kärjen taakse.

Hurskeen saavuttama Euroopan hallimestaruus 60 metrin aidoissa piti pika-aidat yhä valokeilassa, vaikka keskinäinen kilpailu onkin korona-aikana laantunut. Annimari Korte ja Nooralotta Neziri kun ovat kokeneet omia terveysmurheitaan.

Mutta mitä Tampereen Pyrinnön edustaja Hurske pystyy tekemään, kun matkaan tulee prosentuaalisesti merkittävä lisäys? Kuinka erilaisesta lajista puhutaan, kun 60 metriä vaihtuu sataan metriin? Aitojen määrässä muutos tarkoittaa tuplausta eli siirtymää viidestä kymmeneen.

Asiaa voi tulkita kahdella tavalla. Osalla taso putoaa suorastaan dramaattisesti hieman pidemmällä matkalla. Osa taas luonnollisestikin hyötyy, kun metrejä ja aitoja tulee lisää.

Hurske ja Korte ovat oivallinen vertailupari, jos haluaa argumentoida massiivisen muutoksen puolesta. Korte löytyy sadan metrin aitojen kautta aikain maailmantilaston sijalta 164, Hurske saman vuoden 2019 Joensuun kisan ajallaan yli 50 sijaa taaempaa.

Mutta kun vaihdetaan tilastosivu 60 metrin hallituloksiin, on Hurske 25:s ja Korte esimerkiksi Lotta Haralan takana ja Matilda Bogdanoffin kanssa samalla ajalla 281:s. Erot ovat valtavat riippumatta siitä, että Korte on kilpaillut hallissa vähän osin siksi, että harjoittelu on tapahtunut paljon ulkomailla.

Joka tapauksessa Hurske on juossut hallissa 0,24 sekuntia nopeammin, Korte taas ulkona 0,06 sekuntia vauhdikkaammin.

Yksi selittävä tekijä on reaktioaika. Hurske on järjestään nopeampi lähtijä, ja ajoittain ero kasvaa suureksi.

Kalevan kisoissa 2019 Hurske saavutti reaktioajan 0,112, Korte 0,220. Yli sekunnin kymmenyksen marginaali on melkoinen näin lyhyessä kilpailussa.

Hallimenestyjät ovat olleet suhteellisen usein suhteellisen kaukana kärjestä sadalla metrillä. 60 metrin maailmanennätysnainen, Ruotsin Susanna Kallur on sadalla metrillä kautta aikain tilaston 48:s. Samankaltaisia statistiikkoja löytyy myös esimerkiksi Ackera Nugentilta (60 m viides, 100 m 38:s) ja Christina Manningilta (60 m yhdeksäs, 100 m 55:s).

Yhtä pätevästi voi kuitenkin sanoa, että kovat ovat monesti kovia molemmilla matkoilla. Kendra Harrison menetti satasen aitojen maailmaennätyksensä viime kesän MM-vauhtihurjastelussa Tobi Amusanille mutta on tilastojen kermaa myös kuudellakympillä. Sama pätee Jordanka Donkovaan ja myös sukunimellä Enqvist tunnettuun Lyudmila Narozhilenkoon.

Hurske onnistui viime talvena parantamaan 60 metrin ennätystään 14 sadasosalla. Vastaava kohennus tarkoittaisi sadalla metrillä noin 22 sadasosaa.

Leikitellään ajatuksella, että satasen ennätys 12,78 paranisi 12,56:een. Sillä olisi oltu viime vuoden maailmantilastossa 17:s, Euroopan tilastossa kolmas.

Tosin Hurskeen ennätys on mainitusta Joensuun kisasta lähes neljän vuoden takaa, ja muuten hän on pystynyt parhaimmillaan 12,88:aan. Viime kesänä ja syksynä taso oli pääasiassa melko tasan 13 sekunnin luokkaa.

Perjantaina Dohassa nähdään ensitahdit siihen, alkaako pian 28-vuotiaan urheilijan todellinen nousu sadalla metrillä vai muodostuuko hänestä pysyvä luku hallisprinttereiden tähdistöön ilman merkittävää ulkoratamenestystä.

– 100 metrin aidat vaatii yleensä kisoja alle ennen kuin se alkaa kulkea kunnolla, mutta lähelle omaa ennätystä menevää aikaa Dohasta tavoittelen, Hurske totesi SUL:n nettisivuilla.

Timanttiliigaa perjantaina Dohassa, naisten sadan metrin aidat kello 19.48.

100 METRIN AITOJEN KAUTTA AIKAIN MAAILMANTILASTO

Sprinttereitä ja vähemmän sprinttereitä

1) Tobi Amusan (sijoitus 60 metrin aitojen tilastossa 53)

2) Kendra Harrison (3)

3) Jordanka Donkova (10)

4) Ginka Zagorcheva (64)

5) Lyudmila Narozhilenko (2)

5) Brianna McNeal (17)

5) Jasmine Camacho-Quinn (151)

8) Sally Pearson (7)

9) Britany Anderson (35)

10) Danielle Williams (13)…

164) Annimari Korte (281)

219) Reetta Hurske (25)

245) Nooralotta Neziri (104)