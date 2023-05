Käräjäoikeus antaa tänään tuomion rap-muusikko Milan Jaffin seksuaalirikossyytteistä

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, joka koskee rap-muusikko Milan Jaffia vastaan nostettuja seksuaalirikossyytteitä. Jaffia syytetään törkeästä lapsenraiskauksesta sekä raiskauksesta.

Käräjäoikeus määräsi Jaffin mielentilatutkimukseen lokakuussa. Tuolloin antamassaan välituomiossa oikeus katsoi, että Jaff on tehnyt syytteiden mukaiset teot, mutta hänen syyntakeisuutensa on tutkittava. Vasta sitten oikeus ottaa kantaa, mihin rikokseen Jaff on syyllistynyt.

Toinen uhri oli yläkouluikäinen

Käräjäoikeuden välituomion mukaan toinen uhreista oli tekoaikaan yläkouluikäinen. Hän oli oikeuden mukaan etsinyt keväällä 2019 yösijaa ja päätynyt Jaffin luokse yöksi. Oikeuden mukaan Jaff oli uhrin kanssa sukupuoliyhteydessä vastoin tämän tahtoa. Uhri oli tapahtuma-aikaan päihtynyt, tuomiossa sanotaan. Jaff myös tarjosi hänelle oikeuden mukaan lisää päihteitä.

Raiskaussyytteessä on puolestaan kyse elokuussa 2020 tapahtuneesta sukupuoliyhteydestä, johon täysi-ikäinen uhri ei ollut suostunut.

Käräjäoikeus arvioi, että molempien tapahtuminen osalta näyttö riitti osoittamaan, että Jaff toimi syytteessä kerrotulla tavalla. Yksi lautamiehistä oli enemmistön kantaa vastaan.

Jaff kiisti oikeudessa syyllisyytensä ja pyysi, että hänen mielentilansa tutkittaisiin.

Viime vuonna Milan Jaff sai kymmenen vuoden vankeustuomion niin kutsutussa pääkaupunkiseudun jengirikosjutussa. Tuomiosta on valitettu Helsingin hovioikeuteen.

STT julkaisee Jaffin nimen aiemman käräjätuomion vuoksi sekä koska hän on sosiaalisesta mediasta tunnettu julkisuuden henkilö.