Keikkabussien aatelia – salolainen Volvo Highdecker on kuskannut ympäri Suomea muun muassa Vesalaa ja Kaija Koota

Musta, neljä metriä korkea ja viisitoista metriä pitkä Volvo Highdecker kerää katseet. Sen tietää artistikeikkoja seitsemäntoista vuotta ajanut Jarkko Kanasuo.

Hänen vetää artistikuskauksiin erikoistunutta Music Milesia, joka kuljettaa eturivin esiintyjiä keikoilla ja kiertueilla ympäri Suomen ja joskus myös ulkomailla asti.

– Tämä paremmin Nightlinerina tunnettu korkeakerroksinen, vuosimallin 2018 bussi on uusin tulokas. Alun perin se toimi turistibussina Saksassa. Sellaisena se myös tuotiin Suomeen, jossa se maalattiin mustaksi ja rakennettiin ja sisustettiin sisältä täysin uudenlaiseksi. Viime marraskuussa auto otettiin käyttöön artistikuljetuksiin, kertoo Kanasuo.

Mittavan muodonmuutoksen jälkeen “yölinjuri” oli ensimmäistä kertaa käytössä Mestarit-kiertueella loppuvuodesta 2022.

– Näissä penkeissä ovat istuneet nyt ainakin Jenni Vartiainen, Kaija Koo, Ellinoora ja Paula Vesala. Artistikuljetuksiin kilometrejä on kertynyt 4 000, mutta kokonaisuudessaan kilometrejä on autossa alla jo 400 000. Kesällä kilometrejä tulee festarikeikkakuljetusten myötä paljon lisää.

Bussissa on 12 makuusoppea, joihin kaikkiin saa kohdistettua oman ilmastoinnin. Minikeittiössä’ on perusmukavuudet, kuten mikro ja jääkaappi. Etuosassa on iso oleskelutila sohvineen ja viihdelaitteistoineen.

Lisäksi tilasta löytyy kolme pöytäryhmää, 12 penkkiä ja wc. Alakerta toimii tavaratilana. Kuskilla on alemmassa kerroksessa oma sänky ja televisio ratin takana.

– Autossa on kesähelteilläkin miellyttävä lämpötila, sillä ilmastointi löytyy myös paikallaan ollessa. Muita mukavuuksia ovat esimerkiksi adaptiivinen vakionopeudensäädin, kaistavahdit ja hyvät äänentoistolaitteet, luettelee Jarkko Kanasuo.

Automaattivaihteistoinen Volvo syö dieseliä sadalla kilometrillä keskimäärin 25 litraa. Hevosvoimia löytyy 470, ja moottorin tilavuus on 11000 cm³. Sähköohjattu jarrujärjestelmä EBS parantaa ajoturvallisuutta. Huolto autolle tehdään noin 30 000 ajokilometrin välein.

– Päästöluokaltaan auto on Euro 6, mikä tarkoittaa tällä hetkellä puhtainta mahdollista. Tämä mahdollistaa kulkemisen ulkomaillekin, sillä nykyisin Euroopassa on yhä enemmän myös niin kutsuttuja ympäristövyöhykkeitä, joilla voi ajaa vain vähäpäästöisillä autoilla, kertoo Kanasuo.

– Monille artisteille kestävä kehitys on arvo, mitä halutaan vaalia, ja tämä voi näkyä myös keikkabussin valinnassa.

Ison artistibussin ajamista varten tarvitaan D-ajokortti. Kanasuo ei pitkää autoa ja sen ajamista hätkähdä. Vuosien aikana tutuksi ovat tulleet Suomen tiet ja isot keikkabussit.

– Liukkaat ja pimeät kelit ovat isoin haaste, mutta muuten ajaminen on helppoa. Työaikalaki pakottaa pitämään riittävästi taukoja. Esimerkiksi pikapisto pohjoiseen tarkoitti automaattisesti sitä, että mukana oli oltava kaksi kuskia.

Pitkien reissujen levähdysalueet muovautuvat Kanasuon mukaan artistien toiveiden mukaisesti.

– Isot huoltoasemat jäävät monesti kakkoseksi pienempien levähdysalueiden rinnalla. Artistit kaipaavat yksityisyyttä, ja se luonnistuu paremmin silloin kun kyseessä on paikka, mikä ei kuhise ihmisiä.

Kanasuon mukaan tunnelma keikkabusseissa on usein menomatkalla varsin rauhallinen.

– Artistit voivat esimerkiksi nukkua, pelata Playstationilla, lukea tai tehdä töitä läppärin äärellä. Tänä päivänä moni artisti suosii terveellistä elämää keikan tai kiertueen ajan. Esimerkiksi alkoholia ei läheskään aina kulu. Sen sijaan moni voi mennä ennen keikkaa lenkille. Toista se taisi olla vielä 80-luvulla.

Keikan tai kiertueen ajan kuski on osa bändiä.

– Esiintymispaikan bäkkärialue on yhtä lailla käytettävissä myös kuskilla. Monesti vain keikkabussin tilat ovat takahuonetta miellyttävämmät, ja niin kuski kuin bändin jäsenetkin saattavat esiintymispaikalla viettää aikaansa myös bussissa, Jarkko Kanasuo sanoo.

Keikkabussielämä on Kanasuon mukaan tiivistä yhdessäoloa.

– Monista artisteista on tullut minulle vuosien saatossa myös ystäviä, joiden kanssa voidaan soitella muuten vaan tai viettää vapaa-aikaa.

Kotiintulomatkoilla tunnelma bussissa on Kanasuon mukaan menomatkaan verrattuna selvästi rentoutuneempi ja vapautuneempi. Suurin osa artisteista jätetään kotiin pääkaupunkiseudulle, josta Music Milesin keikkabussit jatkavat matkaa päätepysäkille säilytykseen Salon Meriniittyyn.

Keikalla tai kiertueella ollut bussi saadaan käytön jälkeen pestyä busseille tarkoitetussa pikapesulassa.

– Kaiken kaikkiaan käytössä on nyt neljä isompaa bussia ja lisäksi pienempi luksusminibussi. Pääosin busseja käytetään artistikuljetuksiin, mutta näitä voisivat yhtä hyvin käyttää enemmän myös urheiluseurat, pohtii Kanasuo.