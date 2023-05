Keskikaupungin kehittämiseen uutta vauhtia

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Tamminen avasi (SSS 3.5.2023) hyvin päättäjien tuntoja kaavoituksen ja niistä tehtyjen valitusten kiemuroissa.

Hyviä päätöksiä on jo tehty kaavoituksen resurssien vahvistamisesta ja päätöksiä on osin toteutettukin. Toivottavasti saamme uuden vaihteen silmään kaavoituksessa, kun osaajia ja tekijöitä on entistä enemmän. Tuloksia ei kuitenkaan saada hetkessä – kaavoitusprosessi useine vaiheineen ja kuulemisineen on aikaa vievää ja pitkäjänteistä työtä.

Salossa on moitittu, että esityksiä uusista kaavoista on saatu vähän. Se ei ole voinut olla yllätys, kun kaavoituksen resurssit ovat riittäneet vain juokseviin pakollisiin hankkeisiin.

Myös kiinteistönomistajilta voi toivoa selkeitä aloitteita. Ns. Sokoksen korttelin osuustoiminnalliset yritykset näyttivät tästä mallia. Sekin hanke vaatii vielä toki monta tarkastelua ja vaihetta.

Iso haaste niin valmistelijoille valmistella kuin päättäjille tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat mahdollisimman usein valituksen kestäviä. Tässä ei ole Salon historiassa aina onnistuttu. Päätöksiä on palautettu – joskus menettelyvirheen, joskus sisältövirheen takia. Usein valittaja on naapurikiinteistön omistaja. Parkkipaikkakysymykset ovat päässeet lehden pilakuviin asti.

Valittajia ei saada tyytymään päätöksiin yhteiseen hyvään vetoamalla eikä sakinhivutuksella. Valituksen aiheellisuus on tietenkin – ennen tuomioistuimen ratkaisua – kovin subjektiivinen asia ja näkökulmasta riippuva.

Kaikkia valituksia ei toivoakseni tehdä pelkästään hankkeiden viivytystarkoituksessa vaan perustuen valittajan aitoon käsitykseen päätöksessä olevasta virheestä. On hyvä, jos näistä saadaan osa karsittua hyvällä valmistelulla ja päätöksenteolla.

Oikeusvaltiossa valitusoikeus on aivan keskeinen asia. Olisi hyvin toivottavaa, että valtio resurssoisi hallinto-oikeuksia niin, että ne pystyisivät purkamaan ruuhkiaan. Kaupunki voi vaikuttaa kaavoitusvalituksien yleisyyteen ja tuloksiin vain huolellisella päätöksenteolla. Tie on pitkä.

Pekka Salomaa

kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtaja (kesk.), varatuomari

Salo