Kiekkohurmos ja Kaeaerijae, Mielensäpahoittajan unelmat

”Voin tulla pelaamaan sitten, kun Leijonien matsi on päättynyt”.

Kymmenen vuotta sitten moinen ilmoitus höntsäjalkapalloilijoiden WhatsApp-ryhmässä olisi saanut sappeni kiehumaan. Miksi on katsottava jokainen seitsemästä Suomen kannalta merkityksettömästä ottelusta kisoissa, joissa pelaa sadasta maailman parhaasta jääkiekkoilijasta kaksi virhemarginaalin ollessa kaksi?

(Sappi olisi tosin kiehunut kenties tekstiviestistä, kun WhatsApp valtasi nykyisessä volyymissään alaa vasta vähän myöhemmin).

Myönnän auliisti, että lukeudun niihin urheilu-uskovaisiin, joille lajin suuruus merkitsee. Tiedättehän sen kartan, jossa eri väreillä määritellään, missä maissa jalkapallo on suosituinta. Värijakauma on lähes täysin yksipuolinen Afrikassa ja Etelä-Amerikassa samoin kuin Liettuan eteläpuolisessa Euroopassa.

Jalkapallorakastajan on Suomessa maailman helpointa ärsyyntyä jääkiekon valta-asemasta. Aina löytyy syitä valittaa siitä, miksi urheilusta 50 viikkoa vuodessa piittaamattomat tekevät syväanalyysejä Marko Anttilasta. Tuosta seurajoukkuenäytöiltään Suomen kiekkohistorian noin viidenneksituhanneksi parhaasta pelaajasta.

Vuoden 2023 minä on henkisesti kypsynyt. Mitä se on itseltäni pois, jos moni saa iloa Suomen joukkueen voitosta? Onhan se nyt hemmetin hienoa, että suurin osa maailman onnellisimmasta kansasta on hetken aidosti onnellinen. Miksi pitää olla ärsyyntynyt, jos välinpitämättömyys riittää?

Vastakkainasettelua jalkapallon ja jääkiekon välillä on Suomessa varmasti ollut kauan. Näkyväksi se on kuitenkin tullut ensin Jatkoaika- ja FutisForum-keskustelupalstoilla sekä nyttemmin sosiaalisen median kuorrutteilla.

Jääkiekkoa on helppo syyttää siitä, miksi se on Suomen ylivoimaisesti suosituin yleisölaji. Samoin kaupunkeja ja kuntia jäähallirakentamisen takia, kun samalla alkeellisissa jalkapallokatsomoissa värjötellään huhti- ja lokakuussa.

Aina voisi jankuttaa siitä, mitä järkeä on viedä läpi MM-kiekkokisat joka vuosi ilman tähtipelaajia, vaikka parhaat on nähty arvokisoissa viimeksi seitsemän vuotta sitten. Toisaalta: eipä miesten MM-jalkapalloakaan ole pelattu pian kymmeneen vuoteen muualla kuin Qatarissa ja Venäjällä. Maailmanhistorian suurimpiin lukeutuvat pelaajat lopettelevat uraansa Saudi-Arabiassa.

Kun suurkuluttaa äänikirjoja tai podcasteja 1,7-kertaisella nopeudella, tulee harvemmin liikututtua, joskin välillä onneksi liikuttua. Saku-Pekka Sundelinin kirjoittamaa Suomifutis-teosta sisäistäessä hetkittäin suorastaan liikuttuu. Niin taidokkaasti Sundelin avaa suomalaisen jalkapalloilun sielunmaisemaa. Kun kirja lähestyi loppua, alkoi surettaa tietäessään, ettei jatko-osaa ole ainakaan vielä olemassa.

Kirjailija avasi muutamia vaiheita, jolloin jalkapallolla olisi ollut mahdollisuus nousta Suomen seuratuimmaksi (palloilu)lajiksi. Näitä tilaisuuksia oli esimerkiksi ennen pesäpallon ja ennen jääkiekon nousukautta.

En tiedä sitä, kuinka paljon vastaavaa lajikateutta liikkuu suomalaisessa musiikissa. Kun kirjoittaa Yahoon hakukoneelle sanat ”rock keskustelupalsta”, ohjautuu ensimmäisenä jääkiekkofoorumi Jatkoajalle.

En tiedä siis sitä, hyökkäävätkö oopperan ystävät näinä päivinä sanallisesti muiden kimppuun, kun täydestä tuntemattomuudesta lähtenyt Käärijä-huuma on kovimmillaan. Pohjoismaihin yhä vahvemmin painottuvan kansainvälisen maastohiihdon kattojärjestön ä:t ja ö:t edelleen hylkäävän kirjaimiston mukaan kyseessä olisi Kaeaerijae.

Ehkä hyökkäävätkin. Silti: kun lapsi kysyy kotona puolituntisen Cha Cha Cha -lauleskelunsa aikana, että ”onko vaarallista, jos yksi laulu jää soimaan päähän koko elämän ajaksi”, vastaus on ei. Kuten ei ole vaarallista jääkiekkotykkäys. Eikä jalkapallotykkäys.