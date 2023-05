Kiinan ultrarikkaat pakenevat Singaporeen – ”Heidän tapaansa käyttää rahaa ei voi edes kuvitella”

Monet ultrarikkaat kiinalaiset ovat löytäneet varallisuudelleen turvapaikan Singaporesta. Kun kotimaassa kommunistinen puolue suhtautuu rikkauksiin epäileväisesti ja on ryhtynyt tarkkailemaan teknologiamiljardöörejä ja veroja vältteleviä julkkiksia entistä tiukemmin, sisäpiiristä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että varoistaan huolestuneet ja Kiinan koronavirusrajoituksiin kyllästyneet rikkaat ovat alkaneet varata lentolippuja etelään.

Aasian keskeinen talouskeskus täyttää kaikki muuttoa suunnittelevien pohattojen vaateet. Kaupunkivaltiota on hallinnut yksi puolue kuuden vuosikymmenen ajan, ja lakot ja mielenosoitukset on kielletty. Verotus on suhteellisen alhaista, ja väestö on suurelta osin etnisesti kiinalaista.

Kiinalaistulokkaiden saapuminen näkyy Singaporessa. Monet ovat muuttaneet luksuskoteihin Sentosan saarelle, jossa on myös huvipuisto, kasino ja arvostettu golfklubi.

– Heidän tapaansa käyttää rahaa ei voi edes kuvitella. Se on aivan mieletöntä, sanoo Pearche Cheng, maahanmuuttoon liittyviä palveluita tarjoavan AIMS-yhtiön toimitusjohtaja.

Satojentuhansien viski, kymppitonneilla sikareita

Cheng kertoo osallistuneensa asiakkaan juhliin, joissa tarjoiltiin noin 750 000 euroa pullolta maksavaa japanilaista Yamazaki 55 -viskiä. Hänen yhtiönsä auttaa asiakkaita etsimään luksuskoteja, palkkaamaan autonkuljettajia ja ilmoittamaan lapsia yksityiskouluihin. Kerran yhtiö hankki noin 57 000 euron edestä sikareita.

Tulokkaiden ajopelit ovat Rolls Royceja ja Bentleyjä, ja he näyttäytyvät usein huipputason golfklubeilla. Esimerkiksi Sentosan golfklubilla ulkomaalaisilta jäseniltä veloitetaan satojentuhansien eurojen vuosimaksuja.

– Monet heistä ovat nuorehkoja kiinalaisia muodikkaissa designer-vaatteissa. Yleensä he ovat omissa oloissaan ja ruokailevat keskenään, mikä ei ole yllättävää, sanoo golfiin erikoistuneen konsulttiyhtiö Blazonin johtaja Benny Teo.

Singaporessa suvun varat ovat turvassa

Muutto Singaporeen vie Kiinan rikkaimpien varat Pekingin ulottumattomiin. Varakkaat ovat säikähtäneet viime aikoina paljon esillä olleita tapauksia, joissa Kiinan hallinto on puuttunut superrikkaiden toimiin.

Esimerkiksi vuonna 2020 Jack Ma, yksi Aasian bisnesmaailman tunnetuimmista kasvoista, menetti arviolta yli 23 miljardin euron edestä rahaa, kun Kiinan viranomaiset estivät viime hetkellä ennätyssuuren listautumisen. Tilannetta tunteva kirjanpitäjä kertoo AFP:lle, että ökyrikkaat pelkäävät kommunistisen puolueen voivan kohdistaa heihin samanlaista painetta tai jopa ottaa liiketoiminnan haltuunsa.

– Muutolla Singaporeen he haluavat varmistaa, että suvun varat ovat turvassa ja säilyvät useiden sukupolvien ajan, hän sanoo.

Toinen alalla toimiva lähde kertoo AFP:lle, että Singapore on yhä useammalle koti, ei pelkkä varasuunnitelma. Hänen mukaansa monet asiakkaat ovat sanoneet, että Singaporessa he ainakin tietävät, että heidän rahansa ovat heidän omiaan.

Omaisuudenhoitoyhteisöjen määrä paisuu

Esimerkiksi yksi kiinalaisen ravintolaketju Haidilaon perustajista on perustanut niin kutsutun suvun omaisuudenhoitoyhteisön Singaporeen. Yhteisöt ovat varainhoitoyhtiöitä, jotka hoitavat yksilöiden tai ryhmien varallisuutta.

Kaupunkivaltion keskuspankki ja alaa sääntelevä MAS arvioi tällaisten yhteisöjen määrän kasvaneen 400:sta 700:aan vuosina 2020–2021.

Asianajotoimisto Dentons Rodykin Loh Kia Meng arvioi, että viime vuoden loppuun mennessä oli perustettu 1 500 suvun omaisuudenhoitoyhteisöä. Hän sanoo, ettei yllättyisi, vaikka viime vuoden lukemasta puolet olisi peräisin Kiinasta.

Singapore on näppärä ja neutraali

Asiantuntijat uskovat muuttovirran Singaporeen jatkuvan, vaikka Kiina onkin luopunut tiukimmista koronavirusrajoituksistaan. Poliittiset jännitteet Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä vahvistavat Kiinan rikkaimpien halua lähteä ulkomaille.

CIMB Private Bankingin ekonomisti Song Seng Wun kuvailee Singaporea näppäräksi neutraaliksi alueeksi, josta ultrarikkaat voivat toteuttaa liiketoimiaan. Singapore on pitänyt sujuvasti yllä suhteita niin, että sillä on tiiviit turvallisuussuhteet Yhdysvaltoihin mutta vakaat kauppasuhteet Kiinaan.

Loh sanoo, että näkyvien varakkaiden ihmisten Singaporeen perustamat omaisuudenhoitoyhteisöt ja niiden saama mediahuomio ovat saaneet ihmiset kiinnostumaan Singaporesta.

– Jos maailman rikkaat kerääntyvät Singaporeen, miksi en minäkin? hän kuvailee ajatuksenjuoksua.