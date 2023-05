Kiitos jumppatoiveesta

Toive: Nyt kun Perniön keskustaan on tulossa uutta asvalttia ensi kuussa, pitää korjata samalla kevyenliikenteen terävät, rikkoutuneet teiden risteyksissä olevat pahat putoukset. Niissä rengas, jopa vanne helposti vaurioituu. Myös keskellä siltaa samoja ongelmia. Pyöräilijä

Olemme jo aikaisemmin kritisoineet sitä, että johtavien viranhaltijoiden hakuehdoissa pitäisi olla edellytys asua Salossa. Nyt luimme, että Salon Vedenkin toimitusjohtaja asuu Espoossa. On turha hehkuttaa Salon elinvoimaisuutta, jos itse asuu muualla. Onko kuitenkin niin, että Salosta ei vain löydy riittävän tasokasta asumismuotoa? Sekin kyllä pitää paikkansa. Ihmettelemme vaan

Politikot pohtivat viikkokausia omien ohjelmiensa yhteensovittamista. Käyttäisivät edes pari päivää pohdintaa kansalaisten hyvinvoinnin säilyttämiseen. Asiaan lopultakin

Säätytalon neuvottelijoiden arvomaailma on tullut selväksi, monella tapaa: muutoksia lakeihin kansankiihottamista vastaan, vammaispalvelulain siirto. Ja lisää tulee. Turha puhua kristillisestä arvopohjasta. Luottamus ja liima

Hiuksia sopassa. Ei ihme, kun puuttuu suojapäähine. Välinpitämätöntä

Korjaan väärän tiedon. Invamerkillä varustetulla autolla on laajemmat pysäköintioikeudet kuin millään muulla siviiliautolla. Se saa pysäköidä tarvittaessa vaikka kieltomerkin jälkeen. Toki ei saa tuottaa vaaraa muille (esim. pelastustie) eikä olla liikenteen esteenä. Laki sama kaikille pienin poikkeuksin. Oikeudet

Salon torille on saatu jo uudet merkinnät torikauppiaiden paikoille. Toivottavasti pian, ainakin ennen tori-iltojen alkua saadaan myös uudet merkinnät kevyelle liikenteelle. Sillä vältettäisiin monta läheltä piti -tilannetta, jopa jokunen onnettomuuskin. Turvallista liikennettä torille

Ei omalääkäreille, heistä tulee välinpitämättömiä, kun luulevat tuntevansa potilaan. Ylimielisiä

Minusta Macanudo on hyvä. Jos joku ei sitä ymmärrä, niin ei sitä ole pakko lukea. Fani

Metsänomistajalla on laillinen oikeus tehdä omistamallaan maalla toimenpiteitä, mutta sinulla ei ole koskaan oikeutta pitää koiraasi vapaana siellä ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Koirat kytkettyinä

Mieltä lämmittävä juttu Hannu Ekistä ja kurjista. Upeaa kun löytyy vielä ihmisiä, jotka välittävät luontokappaleista. Hatun nosto

Miksi oikeisto ei halua, että kansa opiskelee? Jos joku tietää, niin kertokoon. Ihmettelijä

Hienoa ideointia Ylhäisten sisustustehtaan Pasi Paakkonen! Juuri tuollaisia uusia, raikkaita ideoita Salon rakennuskantaan tarvitaan. Olisi ihanaa päästä asumaan uusiin suunniteltuihin loft asuntoihin Ylhäisiin. Mahtava idea

Varha karsii, taitaa jäädä vain runko pystyyn. Kun se lahoaa kohtuuttomuuteen niin sekin kaatuu. Rahat imetty herrojen taskuun. Siirtymä jenkkimalliin. Vastuu jää katsojalle.

Muistutan vallan kolmijaosta. Toimeenpanovaltaa edustava poliisi on suurella todennäköisyydellä toiminut vallitsevan lain mukaan vapauttaessaan tekojaan uusivan pahoinpitelijän. Jos siihen on nokan koputtamista, suunnattakoon kriittinen katse lainsäädäntövaltaa edustavaan eduskuntaan. Ei oppi ojaan kaada

Turha valittaa, ettei kela maksa sähkölaskuja vielä asumistuen lisäksi. Se on niin, että niin makaa kun petaa. Vali vali

Huono selitys sähköyhtiöltä että sähkö on ostettu etukäteen eikä siksi voi laskea hintaa. Jos kaikki 400 000 asukasta voisivat muuttaa niin saataisiin kaikki halpa soppari jokainen. Fortum

Jumpan puolesta, kiitos että esitit toiveen monien muiden puolesta! Tänä vuonna olen odottanut, ihmetellyt ja pettynyt miksi Salo ei järjestä suosittua toimintaa. Ei varmasti kaada budjettia ja ehkä vähentäisi potilaitakin. Jumpat takaisin

Miksi Varhan pitäisi järjestää puistojumppaa? Oma-aloitteellisuutta kehiin, ottakaa yhteyttä jumppareihin, pienellä vetäjämaksulla homma toimii. Näin meillä isossa kaupungissa. Oma-aloitteinen

Kukkavarkaat ovat riesana myös mökillämme. Olen tunnistanut varmuudella kaksi: valkohäntäpeurat ja jänikset. Eläinkunta

Kiitos Lehto! Naurut irtosivat heti lehden avattuani! Pilakuva

Nimimerkille elämä: Pelaaminen on ok, mutta meteli ei. Ottaisitko oman ikkunasi taa myöhään illalla koko kesäksi meteloivän lapsilauman? Pakko käydä töissä ja herätä aamulla aikaisin. Minullakin on elämä