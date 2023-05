”Kimaltelee kuin nuoren neidon kynsilakka kesäterassilla” – salolaismiehen hulvattomasta auton myynti-ilmoituksesta tuli nettihitti

”Sinä joka ajat paljon ja haluat päästä pienin kustannuksin; osta tää Volvo!”, salolaismiehen auton myynti-ilmoitus alkaa hyvinkin perinteiseen tyyliin.

Loppuosa myynti-ilmoituksesta ei sitten niin perinteinen olekaan. Moni onkin noteerannut Nettiauto-automyyntisivustolla olevan hulvattoman ilmoituksen, ja sitä on jaettu ahkerasti sosiaalisessa mediassa.

Salolainen Volvo nousi myös Nettiauton käytettyjen ajoneuvojen katsotuimpien ilmoitusten listan kärkipäähän.

Myynti-ilmoituksessa kehutaan vuoden 2009 mallia olevasta Volvo V50:stä löytyvän muun muassa monenlaisia lämmittimiä:

”Tämä on yksi syistä miksi ostin tämän auton aikoinaan. Ehkä vähän huono myyntiargumentti tässä kevään kynnyksellä, mutta usko mua, talvi on Suomessa usein toistuva ilmiö!”

Takalasin jäänsulatuskin saa myyjältä kehut:

”Kun napsauttaa päälle, niin se lämmitin on niin tehokas, että peruutuspeileistäkin sulaa jäät!”

Autosta löytyy toki myös penkinlämmittimet:

”Puolikeinonahkajakkaroilla viihtyy herkempikin suklaarusina, penkinlämmittimet pitää hanurin lämpimänä. Voit vaikka laskea lahkeesees, niin se kuivuu siitä silti! (Huom, tämä on vain kielikuva, tätä ei ole testattu.)”

Myyjä ei vaihda Volvoaan mihinkään, mutta mukaan tulee monenlaisia varusteita ilman lisämaksua, kuten suuri määrä säilytystilaa:

”Takapenkin keskeltä selkänojasta saa taiteltua alas käsinojan, etupenkkien takana on taskuja kuin ikämiehen seikkailuliivissä, keskikonsolissa on luukkua, ruloa, aukevaa lippaa, sun muuta. Myös tavaratilan lattian alla on muutama potero tavaroiden säilyttämiseen (todella kätevää!). Etupenkkien etureunassa on joku tasku, ja ovissa on tietenkin mahdollista säilöä vaikka ja mitä kahvipakettia pienempää hilkkua ja kilkkua.”

Autosta löytyy myös myyjälle mysteeriksi jäänyt Isofix-valmius:

”Silloin kun minun lapset oli pieniä ja ostin turvaistuimen, niin paketissa tuli muovinen kaukalo ja kaikenlaisia taivutettuja metalliputkia joista suurimman osan merkitys ei koskaan selvinnyt”.

Vakionopeudensäätimestä myyjä maalailee kuvaa ajosta kohti auringonlaskua:

”Duunari ehkä kuitenkin ajaa enemmän kohti sitä auringonnousua. Jos teet vuorotöitä, saattaa olla, että et näe kumpaakaan”.

Auton väri herättää myyjässä itsessäänkin ihmetystä:

”Ai minkä värinen se on? Värin nimi on kuulemma Gekko Green, eli en osaa vastata kysymykseen. Ehkä kullan värinen, ehkä vihertävä, ehkä keltainen. Kimaltelee kuin nuoren neidon kynsilakka kesäterassilla”.

Myyjän mielestä auton sisusta on niin näyttävä, että itse Alvar Aaltokin sillä ajaisi:

”Sisällä on näyttävä vaalea sisusta, jonka viimeistelee ihan oikea aito puu, ei oo mitään teippiä vaan tammea. Vanerista taivutettuja detaljeja, tämmöisellä Alvar Aaltokin ajaisi, jos eläisi!”

Autossa ei myyjän aikana ole kuljetettu koiria, kissoja, vuohia, eikä aaseja. ”Tuskin muitakaan eläimiä. Liskoista sun muista matelijoista en osaa sanoa, kun semmoisista ei jää karvoja”.

Koko ilmoituksen voi lukea täältä.