Kokenut manageri on urheilijan kuuntelija ja palomuuri

Urheilumanageri Tero Heiska on yksi halutuimmista suomalaismanagereista. Heiska on alallaan täysiverinen ammattilainen, mutta yhteistyö urheilijoiden kanssa on ajoittain myös kepeää. Heiska on esimerkiksi pitänyt vireillä leuanvetohaasteita suojattiensa kanssa.

– Olen käynyt Wilma Murron ja toisen seiväshyppääjän Elina Lampelan kanssa leikkimielistä kisaa, jossa minulla on parannettavaa. En ole aivan kahdenkymmenen vedon kunnossa, Heiska naurahtaa STT:n haastattelussa.

Kokonaisvaltaisinta yhteistyötä Heiska tekee juuri Murron kanssa, joka voitti seiväshypyn EM-kultaa ulkona ja hallissa.

– Yhteistyömme alkoi vuonna 2015. Hoidan Wilmalle kilpailu-, sponsori- ja mediasopimukset. Hänen kanssaan kaava on sama kuin oli Tero Pitkämäen kanssa, Heiska kertoo.

Heiskan suojatteihin kuuluu kymmenkunta urheilijaa, joista kolme on keihäänheiton arvokisavoittajia: Johannes Vetter, Keshorn Walcott ja Kelsey-Lee Barber. Heiska vastaa heidän kilpailusopimuksistaan, kuten tekee aitajuoksussa sisäratojen EM-kultaa voittaneen Reetta Hurskeen osalta.

– Urheilijoiden määrä on maksimissaan, Heiska sanoo.

Hän valitsee suojattinsa henkilökohtaisen tuntuman mukaan.

– Käyn aluksi henkilökohtaisen keskustelun, minkä jälkeen mietimme asioita puolin ja toisin. Minulle on tärkeää, että kemiat kohtaavat, silloin vuorovaikutus on helppoa. Tällä tavoin lähti myös käyntiin vuonna 2004 yhteistyöni Pitkämäen kanssa, jota en juuri tuntenut aiemmin.

Vuonna 2019 lopettanut Pitkämäki voitti urallaan seitsemän arvokisamitalia.

Ingberg ensimmäinen suojatti

Suomen urheilumanagerit palkitsi Heiskan vuonna 2021 Vuoden urheilumanagerointiteosta. Miehen taival urheilumanagerina alkoi vuonna 1992 hänen saatuaan pyynnön hankkia ulkomaalaisurheilijoita Kuortaneen Eliittikisoihin. Se työ jatkuu yhä.

Heiskan ensimmäinen oma suojatti oli keihäänheiton kolminkertainen arvokisamitalisti Mikaela Ingberg, jonka asioita Heiska alkoi hoitaa vuonna 1994. Päätoimiseksi urheilumanageriksi Heiska ryhtyi vuonna 2007 jäätyään pois Alajärven aikuislukion rehtorin virasta koulun lopettaessa toimintansa.

– Muistan työajalta hetken, kun ryntäsin vuonna 2000 suoraan ylioppilaskirjoituksista seuraamaan televisiosta, kuinka suojatteihini kuulunut Arsi Harju työnsi olympiakultaa.

Heiskan tulot managerin tehtävistä kertyvät selkeällä periaatteella.

– Kukaan ei maksa minulle peruspalkkaa. Saan työstäni välityspalkkion, joka lasketaan tiettyjen prosenttien mukaan, Heiska kertoo.

Ilkeily somessa harmittaa manageria

Heiska elää täysillä mukana urheilijoiden tekemisissä. Wilma Murron osalta Heiskaa harmittaa nuoreen naiseen ennen arvokisamenestystä kohdistunut kritiikki.

– Tuntui pahalta, että hän sai osakseen kohtuutonta kohtelua ja arvostelua. Varsinkin nettimaailmassa on helppo huudella nimettömänä ikäviä kommentteja, Heiska sanoo.

Heiska ei ole juurikaan ohjeistanut suojattejaan sosiaalisen median käytössä eikä mediassa esiintymisessä. Yksi ohje on silti yli muiden.

– Painotan, että kannattaa aina olla oma itsensä, eikä esittää mitään roolia.

– Elämässä on hyviä ja raskaita päiviä. Joskus tarvitaan sopimusneuvottelijaa, toisinaan taas kuuntelijaa tai palomuuria. Olen iloinen voidessani tehdä näitä kaikkia, Heiska kertoo.

Oleellinen osa kokonaisuutta on yhteistyö valmentajien kanssa. Kun kaikki palaset toimivat, urheilija saa keskittyä tekemiseensä.

– Jos Wilma pysyy terveenä, on todennäköistä, että kesän jälkeen hänen ennätyksensä on joku muu kuin 485, Heiska ennakoi Murron seiväskesää.

Tomi Olli