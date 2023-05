Kolumni: Lisää aatelia Suomeen

Kuten hyvin tiedämme, Suomessa on aivan liian vähän julkkiksia. Olemme tässä asiassa (se onkin nykyisin ainoa) Ruotsia jäljessä. Heillä on siellä loistava julkkisvoimavara, vanha aateli, jonka kokaiininokkaiset öykkärit ja kaunottaret tuovat jatkuvaa hupia medelsvenssonien elämään.

Suomestahan oli ihan hilkulla tulla kuningaskunta Paasikiven tuella vuonna 1918. Mutta, hitto soikoon, Hessenin prinssi peruutti tulonsa, kun hänen pomonsa keisari hävisi sodan.

Emme anna tämän kuriositeetin häiritä, vaan luomme nyt Suomeen uuden aateliston. Uusi perustuslakimme vuodelta 2000 ei enää kiellä aatelisarvojen antamista, ja nyt introdusoin Ritarihuoneelle suuren lauman aatelisia, joiden toilailuista kansa saa nauttia vaikka nämä siviilivirkansa menettäisivätkin.

Li Anderssonista tulee Turun Ruissalon Markiisitar. Hän saa debytoida Turun linnassa ja esitellä siellä vaakunansa, johon on kuvattu lakikirja kahdella seipäällä sekä sosiaalitoimiston ovi kultakäädyllä.

Sari Essayah ylennetään Haukivuoren Herttuattareksi. Vaakunakilvessä yksisarvisen polkemat kävelylenkkarit hopeoiduilla kengännauhoilla ja kaksoiskierteellä.

Hjallis Harkimo tunnetaan Sipoon Varakreivinä ja Läntisen Pasilan Varatsaarina. Hänen epäonninen pyrkynsä Kremlin perimyskaareen on hylätty, joten Hjallis on muuttanut vaakunansa punatähden tähdiksi ja raidoiksi. Kuvakenttää kiertävät neljää venäläistä oligarkkia symboloivat tervatut nuijapäät.

Anna-Maja Henriksson on iloinen Pietarsaaren Paronittaren arvosta, joka takaa hänelle täyden verotusoikeuden Pohjanmaahan. Alamaisten arvoliberaalista käsittelystä tunnettu Anna-paronitar vaatii vaakunaansa maaseutua symboloivan kultaisen lippalakin ympäröitynä väkirehutonkilla.

Sanna Marin toimii Tampereen Suurherttuattarena, ainakin toistaiseksi. Hän odottaa kuumeisesti Belgian kuningashuoneen takaamaa nimitystä Brysselin Brinsessaksi. Vaakunassa punainen ratikka kuudella näsinneulalla ja kahdella mustallamakkaralla.

Maria Ohisalo on aivan omaa vaatimattomuuttaan tyytynyt Itiksen Kreivittären arvoon. Maaorjien ja alustalaisten houkutteleminen kartanon töihin ei ole aina onnistunut, joten kreivitär on lisännyt diadeemiinsa työrukkasen ja pronssisen haalarinnapin.

Petteri Orpo jää historiaan Turun Suuriruhtinaana. Tämä on nimitys, jonka hän on itse keksinyt. Grossherzog Orpo ei ole aivan vakuuttanut alustalaisiaan olemuksellaan, vaan moni kuvittelee edelleen hänen olevan klovni, joka unohtui palauttaa väärän kuninkaan päivänä. Vaakunassa käkikelloksi muunnettu Turun linna sekä juotavapullo Aurajoen mehukasta vettä.

Riikka Purra jää maailmanhistoriaan Pirkkalan Tsaarittarena. Hänet muistetaan erityisesti ruskettuneiden maatyöläisten läksyttämisestä ja läsimisestä. Vaakunassa yhdeksänhäntäinen kissanhäntäpiiska ja hopeoidut virsut.

Annika Saarikko on vapaaherratar Oripäästä. Hän on vapaaherratar, koska on toistuvasti lykännyt lopullista vapautumista velvollisuuksistaan. Vaakunassa päätön ori ja minkkiturkki.

Näillä aatelisnimityksillä saadaan Suomen juorumedia uuteen nousuun, lehtien ilmoitustulot kohisemaan ja iloista ajankulua kansalle koko eliniäksi. Jo loppui Harryn ja Meghanin tuijottelu!

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.