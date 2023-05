Kolumni: ”Tää on aika bitter tää teisti tässä”

”Oh my God kun mä aloin catchaan fiiliksii siitä kundistä”, sanoi nuori tyttö bussissa. Ja hänen kaverinsa säesti, että asia oli fucking cool ja uusi sheiveri hankittava välittömästi.

Kyllä kansainvälistyminen on hieno asia, ajattelin. Nouseva nuorisomme on valmis käyttämään englannin kieltä jokapäiväisessä puheessaan. Seuraava ajatukseni oli: miksi ihmeessä. Meillä on tavattoman rikas ja omintakeinen äidinkieli, jossa on valtavasti synonyymejä eri sanoille. Niin on muuten englannin kielessäkin, niitä vain ei yleensä tunneta.

Suuri harhaluulo Suomessa on, että englantia osataan hyvin, jos puhutaan kuten amerikkalaisissa sarjafilmeissä haastellaan. Yksinkertaisesti ja konkreettisista asioista. Musiikin ja kuvallisen viestinnän aikaansaama englannin kielen sisäänujuttautuminen alkaa jo ennen kouluikää.

Mikäpä ihme se on. Massakulttuurin voima on ylivertainen. Vastaan voivat omalla kulttuurillaan tapella vain vanhat isot kulttuurimaat, kuten Ranska ja Saksa. Nekin tarvitsevat siihen valtion tukea.

Meidän pienten maiden ei auta muu kuin antaa periksi. Annetaanpa kansan puhua.

Johtaja: Pidetään tämän keissin briiffaus siinä uudessa meeting roomissa, jossa on parhaat fasiliteetit.

Alainen: Ja meidän pitää muistaa osoittaa resilienssiä!

Johtaja: Hurry-up ja portfoliot mukaan.

Alainen: Voi hemmetti, hissi on next levelillä.

Johtaja: Mennään stairseja ylös. Ollaan myöhässä anyway.

Neiti: Ja sillä on ihan mahtava six-pack. Se on tosi fit.

Ystävätär: Onkohan se vaan player?

Neiti: Ei se mua ghostaa.

Ystävätär: Mä en ymmärrä että sä choosaat tommosia random tyyppejä.

Neiti: Oh my god, mun pitää muistaa stretchata ennen fitnessiä.

Ystävätär: Mä kyllä vedän nyt pizzan pine applella.

Juoppo: Voitko ojentaa sitä moonshineä?

Tärpättelijä: Tää on aika bitter tää teisti tässä.

Juoppo: Eihän tämä ole home made, vaan tenua!

Tärpättelijä: Se kundi sano että tää on hyvä bargaini.

Juoppo: Sinua on pulled in the leg, you bloody kaheli!

Näihin kuultokuviin päätämme käsittelymme englannin kielestä suomen kielessä. Kellokin on jo about viisi-ish. Paljon on meillä anyway hyviä lainasanoja, kuten rock and roll. Paljon tarpeettomia, oi Jumalani. OMG!

Juha Ruusuvuori

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.