KORJAUS: Kajawoodin studioilla ei ole edes rakennuslupaa

Kajawoodin studiohanketta on puuhattu Sotkamoon vuodesta 2017 asti. Tavoitteena on rakentaa huippumodernit tuotantotilat, majoitustilaa sadoille ihmisille ja myös viiden tähden hotelli, jotka houkuttelisivat Hollywood-tuotantoja. Hankkeen kustannusarvioksi on kerrottu 45–50 miljoonaa euroa.

Helmikuussa Kajawood kertoi avaavansa studioiden ensimmäisen osan jälkituotantoyksikön, mutta sen tarkkaa sijaintia ei paljastettu.

Ylen jutussa Timo Puustinen sanoi, että ”tiloissa aletaan luoda tehosteita Hollywood-tuotantoihin välittömästi”. Samalla hän sanoi, että Kajawoodilla olisi avoinna noin 200 työpaikkaa.

Sillä määrällä Kajawood olisi Sotkamon suurimpia, ellei jopa toiseksi suurin työllistäjä.

Millaisia suunnitelmia Kajawood on esittänyt noin 50 miljoonan euron studio- ja hotellikokonaisuudesta?

– Itse suunnitelmat ovat vaikuttaneet ihan uskottavilta, ja heillä on varmasti ammattitietoisuus itsellään siitä, mitä tarvitaan. Ne esittelyt, jotka olen itse nähnyt, ovat olleet uskottavia. Lopullisestihan se realisoituu siinä kohtaa kun oikeasti rakennetaan, sanoo Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen STT:lle.

Kilpeläisen mukaan kunnan ei ole tarvinnut asiasta huolehtia, koska Kajawood ja siihen liittyvä tuotantoyhtiö Frozen Flame Pictures ovat hoitaneet velvoitteensa kunnan osalta. Kajawood maksaa eri tonteista yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Ensimmäisten tonttikauppojen maksu tosin viivästyi, kansainvälisten kumppanien takia, sanoi Norvanto Ylelle vuonna 2021.

– Majoitusrakentamista siellä on ja sille hyväksyttyä rakennuslupaa. Studiorakennusten osalta ei ole rakennuslupia myönnetty, ne ovat prosessissa, Kilpeläinen sanoo.

Samaan aikaan Kajawood mainostaa verkkosivuillaan: ”Elokuvan tekemisen tulevaisuus on täällä! Olemme yksi maailman teknologisesti kehittyneimmistä elokuvastudioista.”

Vuonna 2020 Kajawood aikoi perustaa Sotkamoon led-studion. Led-studio tarkoittaa käytännössä virtuaalituotantoseinää, jolla näyttelijöiden ympärille voidaan tuottaa virtuaalimaailma jo kuvausvaiheessa, vailla tarvetta green screenille. Sellaisesta ei ole esitetty yhtä ainutta kuvaa, mutta led-studio mainitaan edelleen Kajawoodin verkkosivuilla tiedotteessa.

Aiheesta on alun perin julkaistu juttu 9.4.2023, ja sitä on korjattu 9.5.2023 klo 13.00: Toisin kuin aikaisemmassa jutussa virheellisesti kerrottiin, led-studio mainitaan edelleen Kajawoodin verkkosivuilla.