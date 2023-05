KORJAUS: Onnettomuustutkintakeskus alkaa tutkia nuorten huumekuolemia

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) alkaa tutkia alle 25-vuotiaiden huumekuolemia Suomessa. Otkesin tiedotteen mukaan tutkintaa tehdään vuoden 2023 aikana tapahtuvista nuorten tapaturmaisista huumekuolemista, joihin ei liity väkivaltaa.

Tutkinnassa selvitetään muun muassa, mitä seikkoja nuorten huumekuolemien taustalta on tunnistettavissa.

Otkes selvittää myös, kuinka nuorten huumeidenkäyttäjien hoito toteutuu uusilla hyvinvointialueilla. Lisäksi tutkinnassa selvitetään eri viranomaisten rooleja nuorten huumekuolemien ehkäisyssä.

Tutkinnan tarkoitus on Otkesin mukaan parantaa yleistä turvallisuutta. Tutkinnassa ei käsitellä huumekuolemien vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksiä.

Suomi on Euroopan kärkimaita nuorten huumekuolemien määrässä. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen viime vuoden raportin mukaan alle 25-vuotiaiden osuus huumekuolemista oli Suomessa EU-maiden suurin vuonna 2020.

Uutista on korjattu 27.5. klo 14.00. Juttu on alun perin julkaistu 2.1.2023. Suomessa ei tapahtunut vuonna 2020 eniten alle 25-vuotiaiden huumekuolemia EU:ssa. Sen sijaan alle 25-vuotiaiden osuus huumekuolemista oli Suomessa EU-maiden suurin. Virheellinen muotoilu on toistunut 3.2. ja 25.2. julkaistuissa jutuissa huumekuolemista ja korvaushoidosta.