Minna Vehmasto (myöhemmin Vehmasto-Sulander) piti hallussaan korkeushypyn Suomen ennätystä peräti 22 vuotta. Tulos 191 cm on koko maailman kaikkien aikojen tilastossa sijalla 427.

Vehmasto keräsi upean mitalisaaliin SM-kilpailuista: ulkoradoilta kolme kappaletta jokaisen väristä mitalia ja lisäksi yksi kulta sisäradoilta. Helsingin 1983 MM-kisoissa hän selvisi finaaliin ja sijoittui kahdenneksitoista. Maaotteluedustuksia kertyi lähes 30.

Vehmaston 1981 hyppäämä tulos 190 on edelleen 19-vuotiaiden Suomen ennätys ja tämän ikäisten maailmantilastossa sijalla 98. Siis vain 97 alle 20-vuotiasta naista on koko maailmassa koskaan ylittänyt korkeammalla olleen riman!

SSS on esitellyt aiemmin Salon Vilppaan ja Salon Viestin parhaita yleisurheilutuloksia. Myös muista Salossa toimivista urheiluseuroista on tullut useita Suomen huipulla kilpailleita yleisurheilijoita.

Oheiseen taulukkoon on kerätty tulokset, jotka sijoittuvat korkeimmalle Suomen kaikkien aikojen tilastossa. Mukaan on otettu suoritushetkellä kyseisiä seuroja edustaneiden henkilöiden tuloksia tavallisimmista ulkoratojen yleisurheilulajeista. Maantiejuoksuista on huomioitu ainoastaan maraton ja puolimaraton.

Kävimme läpi seuraavien seurojen tuloksia Tilastopajan tietokannasta: Angelniemen Ankkuri, Halikon Hakoniskat, Kiikalan Urheilijat, Kiskon Kiskojat, Kuusjoen Humu, Muurlan Vihuri, Perniön Urheilijat, Perttelin Peikot, Perttelin Pyrintö ja Suomusjärven Sisu.

Myös taulukon toiselta sijalta löytyy korkeushyppyä. Elina Kakko on menestynyt hyvin lisäksi moniotteluissa, 100 metrin aidoissa, pituushypyssä ja kolmiloikassa. Harva tietää Kakkoa paremmin, millaista on voittaa nuorten sarjojen Suomen mestaruus yleisurheilussa. Hänellä on nimittäin huimat 24 kultaa SM-kisoista ja lisäksi lukuisia himmeämmän värisiä mitaleita.

Kakko on edustanut Suomea useissa nuorten EM- ja MM-kilpailuissa, joissa paras saavutus on kahdeksas sija alle 18-vuotiaiden MM-kisojen korkeushypyssä 2013. Aikuisten sarjassa hän on voittanut samassa lajissa mm. sisäratojen SM-hopeaa.

Arto Kuusisto on tehnyt kovia aikoja monilla kestävyysmatkoilla, mutta parhaiten hänet tunnetaan estejuoksijana. Kuusisto voitti lajista kaksi Kalevan kisojen hopeaa ja kolme pronssia. Suomen mestaruus oli kolmesti alle sekunnin päässä. Lisäksi hän saavutti yhden maastojuoksun SM-pronssin ja yhden halli-SM-kisojen 3 000 metrin pronssin.

Kuusisto oli hienosti kolmas alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa 1987 ja samalla sijalla tämän ikäluokan MM-kisoissa vuotta myöhemmin. Suomen Olympiakomitean hallinnosta ja Suomisportista vastaavana johtajana toimiva Kuusisto valittiin Suomen joukkueeseen myös maastojuoksun MM-kisoihin 1990.

Sara-Elise Ruokonen sijoittui taulukkoon kirjatulla ajalla 3 000 metrin esteiden kuudenneksi Kalevan kisoissa 2020. Samana vuonna hän voitti lajin 22-vuotiaiden Suomen mestaruuden, kuten oli tehnyt myös edellisenä kesänä. Palkintokaapista löytyy lähemmäs 20 muutakin nuorten sarjojen SM-mitalia ja hänellä on myös yksi maaotteluedustus.

Kovimpia meriittejä ovat myös kuurojen estejuoksun maailmanennätys sekä kaksi kultaa kuurojen olympialaisista, eli Deaflympics-kilpailuista.

Leena Lepistöltä on mukana 400 metrin aitojen aika, mutta hän kilpaili hienolla menestyksellä myös monilla muilla juoksumatkoilla sekä viisiottelussa. Vuonna 1978 Lepistö voitti sisäratojen SM-kilpailujen 800 metriä ja oli kolmas puolta lyhyemmällä matkalla. Hän saavutti näiltä juoksumatkoilta myös ulkoratojen Suomen mestaruudet nuorten sarjoissa. Lepistö oli kolmas nuorten Suomi-Ruotsi-maaottelun 400 metrillä 1977.

Eija Koponen teki Perttelin Pyrinnölle komean sarjan heittolajien tuloksia 80-luvun alussa. Korkeimmalle niistä sijoittuu tasan 48 metrin keihäskaari, joka on heitetty Salossa elokuun lopussa 1981. Kalevan kisoissa hän oli parhaimmillaan kahdeksas.

Taulukossa oleva Sanna Fagerströmin (myöhemmin Fagerström-Jokinen) 3 000 metrin esteiden aika ilmoitetaan Tilastopajassa lajin ensimmäiseksi naisten Suomen ennätykseksi. Se on edelleen 16-vuotiaiden sarjan kaikkien aikojen tilastossa sijalla yhdeksän. Fagerström oli kolmas 17-vuotiaiden SM-kisojen 1 500 metrin esteissä vuonna 2000.

Jarno Koskisen vahvin laji on ollut moukarinheitto, mutta myös kiekonheitossa hän on hienosti sijalla 234 Suomen kaikkien aikojen tilastossa. Harva lähes 60 metrin moukarimies on pystynyt hyppäämään korkeutta 180 senttimetriä, kuten Koskinen.

Aikuisten sarjan SM-mitaleita ovat näille seuroille tuoneet lisäksi ainakin Elon Salonen (kymmenottelu 1943), Anita Aittala (800 m 1950, 1952 ja 1953), Seppo Kleemola (kymmenottelu 1958 ja 1959), Anja Havia (400 m 1967, sisäratojen 300 m 1966 ja sisäratojen 400 m 1969), Leo Loukonen (sisäratojen 400 m 1970) ja Anne Hakala (sisäratojen 60 m aidat 1976).

Salolaisista seuroista on tullut suuri joukko mielenkiintoisia yleisurheilijoita, joista on edellä mainittu vain muutamia. Numerot ja tilastot eivät kerro niitä hienoja tarinoita, joita on tulosten takana. Ne kuitenkin osoittavat, että paikalliset yleisurheilijat ovat menestyneet upeasti ja että Salosta voi ponnistaa vaikka kansainväliselle huipulle.

Jutun kirjoittaja: Sami Tapanainen

”UUDEN SALON” PARHAAT TULOKSET

Vehmasto on edelleen korkealla sijalla

1) Minna Vehmasto, korkeushyppy, Kuusjoen Humu, tulos 191, vuosi 1983, sijoitus Suomen kautta aikain tilastossa 5:s.

2) Elina Kakko, korkeushyppy, Perttelin Peikot, 188, 2018, 12:s.

3) Arto Kuusisto, 3 000 metrin estejuoksu, Perniön Urheilijat, 8.31,95, 1990, 19:s.

4) Elina Kakko, seitsenottelu, 5 346, 2018, 42:s.

5) Sara-Elise Ruokonen, 3 000 metrin estejuoksu, Kuusjoen Humu, 10.51,21, 2020, 47:s.

6) Kuusisto, 3 000 metrin juoksu, 8.05,80, 1992, 95:s.

7) Kakko, 100 metrin aitajuoksu, 14,02, 2018, 101:s.

7) Kakko, pituushyppy, 607, 2014, 101:s.

9) Kuusisto, maraton, 2.20,03, 1992, 103:s.

10) Leena Lepistö, 400 metrin aitajuoksu, Kuusjoen Humu, 61,5 (käsiaika), 1979, 108:s.

11) Kakko, kolmiloikka, 12,40, 2013, 111:s.

12) Eija Koponen, keihäänheitto, Perttelin Pyrintö, vanha malli, 48,00, 1981, 114:s.

12) Sanna Fagerström, 3 000 metrin estejuoksu, Perniön Urheilijat, 11.47,87, 1999, 114:s.

14) Kuusisto, 5 000 metrin juoksu, 14.08,36, 1990, 138:s.

15) Jarno Koskinen, moukarinheitto, Perttelin Peikot, 59,58, 1997, 156:s.